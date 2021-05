Schlimmes Gleitschirm-Unglück bei Schliersee: Miesbacher (38) in Lebensgefahr - Rätsel um Unfallursache

Die Absturzstelle am Jägerkamp: Der Gleitschirmflieger ist offenbar aus großer Höhe abgestürzt.

Mann lag auf 1540 Metern Höhe

von Klaus-Maria Mehr

Am Jägerkamp über dem Schliersee hat sich am Mittwochabend ein schwerer Gleitschirm-Unfall ereignet. Ein Miesbacher (38) wurde schwerstverletzt. Die Polizei ermittelt.

Update, 27. Mai, 10.49 Uhr: Die Bergwacht Schliersee wurde über die Leitstelle gegen 18.30 Uhr alarmiert. Laut Bergwacht liegt die Absturzstelle in der Nähe der Jägerbauernalm, etwa 50 Meter Luftlinie vom dortigen Startplatz entfernt. Der Gleitschirmflieger ist laut Bergwacht aus großer Höhe abgestürzt und hat sich eine Vielzahl an Verletzungen zugezogen.

Nach der Versorgung durch den Notarzt und die Bergwacht vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen.

Seine Ausrüstung und das GPS-Gerät wurde von der Polizei zur Auswertung und Rekonstruktion des Unfallhergangs sichergestellt.

Sein Freund ist durch das KID-Berg betreut und durch die Bergwacht Schliersee ins Tal begleitet worden.

Erstmeldung, 27. Mai, 09.28 Uhr: Schliersee - Die Polizei Oberbayern Süd berichtet: In den Abendstunden ging in der Einsatzzentrale Rosenheim ein Notruf über einen abgestürzten Gleitschirmflieger ein. Ein 38-jähriger Miesbacher hatte sich mit einem 35-Jährigen aus Bruckmühl zum gemeinsamen Gleitschirmfliegen im Bereich Jägerkamp verabredet, wollte jedoch zuvor bereits alleine einen Flug tätigen.

Gleitschirm-Unfall am Schliersee: Mann liegt auf 1540 Metern Höhe

Als der 38-Jährige nicht am Treffpunkt erschien und telefonisch nicht mehr erreichbar war, machte sich der 35-jährige Bruckmühler Sorgen um seinen Freund und begann mit dem Aufstieg, um ihn zu suchen. Beim darauf folgenden Übersichtsflug entdeckte er seinen Freund in ca. 1540 Metern Höhe schwerstverletzt auf einer Freifläche liegend, landete neben ihm und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Der 38-Jährige war mit seinem Gleitschirm aus bislang ungeklärter Ursache bei seinem Flug im Bereich Jägerkamp abgestürzt und dabei schwerst verletzt worden.

Gleitschirmflieger schwerstverletzt am Jägerkamp: Ermittlungen dauern an

Die alarmierte Bergwacht Schliersee konnte den Schwerstverletzten in Zusammenarbeit mit einem Rettungshubschrauber aus dem Gelände retten und zur weiteren Behandlung in ein Unfallklinikum fliegen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Miesbach zum Unfallhergang dauern an.

