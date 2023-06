Schliersee: Nachbar übernimmt Café Jennerwein - Gritscher liefert weiter Backwaren

Inhaberwechsel

Ein vor allem bei Einheimischen beliebtes Schlierseer Lokal kehrt aus der überlangen Corona-Pause zurück: Das Café Jennerwein hat wieder geöffnet.

Schliersee – Neuer Eigentümer und Hausherr ist der bisherige Nachbar: Alpenrosen-Inhaber Erich Meidert. Er führt ab sofort das Geschäft der Familie Gritscher fort – mit deren Waren. Während seine Alpenrose im (Um)bau war, saß Erich Meidert nahezu täglich im benachbarten Café Jennerwein. „Es war mein Büro“, sagt Meidert. Hier habe er sich mit Architekten und Ingenieuren zu Besprechungen bei Kaffee und Kuchen getroffen – immer mit dem besten Blick auf die umfangreichen Sanierungsarbeiten seines Wohn- und Geschäftshauses.

Umso mehr schmerzte es den Gründer und Geschäftsführer des Wasseraufbereitungsunternehmens Misterwater GmbH, als sein geliebtes Café nach dem zweiten Lockdown nicht mehr aus der Corona-Zwangspause zurückkehrte. Drei Jahre lang hätte es nur noch Backwaren und Kaffee zum Mitnehmen gegeben, berichtet Meidert. Da entschied er sich, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Er kaufte das Gebäude mit Café und zwei Wohnungen der Familie Gritscher ab – und sperrte das Jennerwein vor Kurzem wieder auf.

Gritscher lobt Nachfolger

Obwohl er die Gastronomie bislang nur aus Sicht des Gastes kannte, verpachtete er den Laden nicht, sondern betreibt ihn selbst. „Mit Liebe, Lust und Leidenschaft“, versichert er. Und einem Großteil des alten Personals, das ihm selbst so ans Herz gewachsen sei. Ehre und Verpflichtung sei es für ihn gewesen, das Café Jennerwein wieder zu beleben. Und damit auch das Erbe der Familie Gritscher weiterzuführen, die sich zuletzt stärker auf ihre Bäckerei und ihr Gästehaus in Neuhaus konzentriert hätten. Personalmangel und hohe Energiekosten geben die Gritschers auf ihrer Facebook-Seite als Gründe für den Abschied aus dem Schlierseer Bahnhofsviertel an. „Sie haben sich jahrelang fürs Jennerwein aufgeopfert“, betont ihr Nachfolger anerkennend.

Jakob Gritscher gibt das Lob zurück. Seine Familie hätte sich nicht vom Schlierseer Standort getrennt, „wenn es nicht gepasst hätte“. So hätte es durchaus auch Anfragen für eine andere Nutzung gegeben, diese habe man aber bewusst abgelehnt. Mit dem Angebot Meiderts habe man nun die Chance bekommen, sich wieder voll auf ihre Unternehmen in Neuhaus zu konzentrieren. „Als Chef muss man einfach vor Ort sein“, weiß Gritscher. Diese Präsenz und die Begeisterung für die Gastronomie sei meist mehr entscheidend als eine einschlägige Ausbildung in diesem Bereich. Somit hat Gritscher keine Bedenken, dass sein Nachfolger das Jennerwein nicht im Kreuz hätte. „Er ist ja auch ein guter Geschäftsmann“, sagt der Bäcker.

Meidert will oft selbst vor Ort sein

Meidert betont, dass er selbstverständlich weiterhin sämtliche Backwaren und Torten bei den Gritschers einkaufen wird. Ganz besonders wichtig sei ihm, dass das Café Jennerwein auch in Zukunft wieder ein beliebter Treffpunkt für die Einheimischen ist. Deshalb strebe er an, die Öffnungszeiten von aktuell fünf Tagen die Woche (Montag und Dienstag ist Ruhetag) ab September wieder auf sieben Tage auszuweiten. Trotzdem ist er bemüht, sein Personal nicht zu überfordern, sondern lieber noch etwas aufzustocken. Auf den allgemeinen Mangel an Arbeitskräften angesprochen erklärt er launig, dass er hier auf „Sippenhaft“ setze. Jeder neue Mitarbeiter müsse einen weiteren aus seinem Umfeld mitbringen.

Meidert selbst versucht trotz seiner Misterwater GmbH mit derzeit 25 Angestellten, so oft wie möglich im Jennerwein vor Ort zu sein. „Ich wollte schon immer mal Frühstücksdirektor sein“, meint er augenzwinkernd. Zumindest sein Arbeitsweg hält sich dabei stark in Grenzen, muss er doch als Alpenrosen-Inhaber und -Bewohner dafür nicht mal die Straße wechseln. Und seine Besprechungen kann er – in guter alter Tradition – wieder auf der Terrasse abhalten. Nun aber nicht mehr mit Blick auf eine Großbaustelle, sondern auf sein fertiges Haus. sg

