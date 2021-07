Das Ostufer liegt weiter trocken

Schankerlaubnis und Nutzungsänderung ziehen sich hin

Schliersee – Vergangenes Jahr standen hier die Bierbänke - das aber nur halblegal. Jetzt bemüht sich Ostufer-Betreiber Jan Floercken um eine Schankerlaubnis, aber das zieht sich.

Das zieht sich länger hin als gedacht, und deshalb pressiert’s Jan Floercken allmählich. Er will an seinem SUP- und Kajakverleih Ostufer am Schliersee einen Kiosk betreiben und braucht dafür eine entsprechende Genehmigung – namentlich eine Schankerlaubnis. Die bekommt er aber nur für einen genehmigten Betrieb. Die Nutzungsänderung der offiziell als landwirtschaftlicher Stadel eingestuften Hütte ist aber noch nicht durch, und so lange darf Floercken am Ostufer nichts ausschenken. Die Saison läuft derweil auf Hochtouren. „Dieser Zustand ist nicht so toll“, sagt er. Das Verleihgeschäft allerdings ist erlaubt.

Im März hatte der Bauausschuss eigentlich sein grundsätzliches Okay für den Kiosk gegeben (wir berichteten). Die Vorlage des geforderten Betriebskonzepts warf am Landratsamt, das die Gemeinde nun um Stellungnahme bat, jedoch noch Fragen auf.

Ostufer: Ganzjähriger Betrieb bis 22 Uhr und 40 Außensitzplätze

Floercken möchte am Ostufer einen Ganzjahresbetrieb unterhalten, die Betriebszeiten sind mit 8 bis 22 Uhr angegeben. 40 Außen-Sitzplätze sind vorgesehen. Letzteres ließ die Ausschuss-Mitglieder erneut aufhorchen, Gerhard Waas etwa: „Ich bin da nicht begeistert, wir wollen da keine Gastronomie.“ Zudem steigere sich dadurch der Wert des Grundstücks enorm, weshalb der Grünen-Gemeinderat auch das Thema Wertabschöpfung ins Spiel brachte. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) gab zu bedenken, dass dieses Vorgehen nur bei Wohnbebauung üblich ist. „Was aus meiner Sicht aber gar nicht geht“, so Waas weiter, „ist ein Öllager unmittelbar am See.“ Den Treibstoff braucht Floercken für ein Stromaggregat.

Betreiber will Bedenken der Gemeinderäte entkräften

Gastronomie? Öllager? Das ging Floercken, der die Sitzung mitverfolgte, dann doch etwas weit. Er versicherte, einen reinen Kiosk betreiben zu wollen, also weder Speisen zuzubereiten, noch die Gäste an den Tischen zu bedienen. So wie er es im vergangenen Jahr praktiziert hat, als die Behörden den nicht genehmigten Betrieb duldeten (wir berichteten). Okay, vielleicht werde er an Wochenenden mal grillen, was – wie er sich versichert habe – erlaubt ist. Aber hier eine Gastronomie zu wittern, sei übertrieben. Der Begriff stehe nun einmal in den Formularen für eine Schanklizenz.

Öllager? Nein, nur ein paar Benzinkanister

Bei dem vermeintlichen Öllager handle es sich faktisch um ein paar 20-Liter-Benzinkanister, die er in einem Waschbetonschrank aufbewahren möchte. Davon gehe sicher keine Gefahr aus. Das Stromaggregat benötige er, wenn die Fotovoltaik-Anlage nicht genug liefere. Ein Anschluss ans Netz sei nicht möglich.

Öffentliche Toilette am SUP-Verleih Ostufer

Erfüllt hat Floercken den Wunsch der Gemeinde nach einer öffentlichen Toilette zu den Betriebszeiten. Für die Entsorgung hat er eine Sammelgrube angelegt, deren Inhalt der Abwasserzweckverband von Zeit zu Zeit abpumpe. „Wir hatten über eine Kleinkläranlage nachgedacht, aber dazu ist der Boden zu wenig sickerfähig“, sagt Floercken gegenüber unserer Zeitung.

Betreiber hätte sich bezüglich der Stellplätze mehr Entgegenkommen erhofft

Im Gegenzug für das Schaffen einer öffentlichen Toilette hätte er sich etwas Entgegenkommen beim Thema Stellplätze gewünscht. Das tauchte für den Betreiber völlig überraschend in der Sitzung auf. Acht Stellplätze, so hatte es die Verwaltung berechnet, sind nötig. Nachgewiesen sind nur vier. Bei einem Vor-Ort-Gespräch, bei dem auch das Landratsamt mit dabei war, sei das nicht problematisiert worden, da es ja Parkplätze gleich nebenan gebe. „Wir haben eine eigene Stellplatzsatzung, da kann ich nicht aus“, erwiderte Schnitzenbaumer. Heißt: Floercken baut die Parkplätze oder löst sie ab. Da er eh schon viel Geld investiert habe und noch Platz auf dem Grundstück ist, werde er Ersteres tun, sagt der Betreiber gegenüber unserer Zeitung.

Letztlich stimmte der Ausschuss der Nutzungsänderung gegen die Stimme von Waas zu. Die Pläne gehen nun wieder ans Landratsamt. Wie schnell Floercken seine Schankerlaubnis in Händen hält, ist aber noch unklar. Er musste feststellen: „Die formellen Hürden sind höher als gedacht.“