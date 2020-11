Deutliche Kampfansage an private Ballerei

Schliersee will’s wissen. Per Beschluss möchte der Gemeinderat private Feuerwerke etwa bei Firmen- und Familienfeiern verbieten. Das übersteigt freilich die Möglichkeiten des lokalen Gremiums. Der Weg soll über den Landkreis und die Landschaftsschutzgebiete führen.

Schliersee – Jahrelang war es an dieser Front relativ ruhig. Vor sieben Jahren kamen Gemeinde, Gastronomen und Feuerwerker überein, private Feuerwerke zurückzufahren – etwa in der Form, dass die Raketen nicht mehr ganz so hoch in den Himmel geschickt werden, was sich auch auf die Lautstärke auswirkt. „Das hat gut funktioniert“, sagte jetzt Gerhard Waas (Grüne) im Gemeinderat. Heuer aber funktionierte es mindestens zweimal nicht mehr. Jeweils mussten Landwirte ausgebüxte Rinder wieder einsammeln – teils nach tagelanger Suche (wir berichteten).

Feuerwerk-Verbot: „Schliersee würde zum Trendsetter werden.“

In der Folge war der Unmut groß bei den Gemeinderäten. Jetzt versuchen sie, mit dem schärfstmöglichen Schwert den privaten Feuerwerken beizukommen. Einhellig folgten sie am Dienstagabend einem Beschlussvorschlag von Waas, der ein Verbot der Feuerwerke in Landschaftsschutzgebieten vorsieht. Weil für diese aber der Landkreis zuständig ist, soll die zuletzt wieder ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Landschaftsschutz des Kreistags sich des Themas annehmen. In dem Gremium sitzt auch Waas als Vertreter der Grünen. Er hofft, dass zum Beispiel über den Schutz der Wildtiere der Hebel angesetzt werden kann. „Dafür werde ich mich einsetzen. Ich glaube, Schliersee würde hier zum Trendsetter werden im Landkreis Miesbach.“ Dazu würde ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats helfen. Der fiel dann auch im Sinne von Waas. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) hatte zuvor einen in der Wortwahl deutlich zurückhaltenderen Beschlussvorschlag formuliert, ließ dann aber nur über die Formulierung der Grünen abstimmen. Die sieht im Übrigen auch die Möglichkeit von Ausnahmen vor, die das Landratsamt nach Absprache mit der Gemeinde erteilen kann. Dies käme einer Genehmigungspflicht gleich.

Landschaftsschutzgebiete sollen das Verbot ermöglichen

Zwei Landschaftsschutzgebiete gibt es im Gemeindegebiet. Sie umfassen großräumig See und Ort Schliersee sowie Spitzingsee. Bleibt noch Neuhaus, doch Waas sieht kaum Möglichkeiten, dort großartig Feuerwerke abzubrennen. Im dichten Siedlungsbereich sind sie ebenso verboten wie im Wald. Gleichwohl will Waas nicht als Spielverderber dastehen. „Es redet keiner davon, Feuerwerke komplett zu verbieten.“ Er selbst sehe sie zum Beispiel sehr gerne.

Nächstes Jahr könnte es besonder viele Hochzeitsfeiern mit dem Wunsch nach Feuerwerken geben

Die Reglementierung zielt zunächst auf private Feuerwerke ab, die etwa bei Firmen- und Familienfeiern gezündet werden. Leonhard Markhauser (CSU) wies darauf hin, dass diese im nächsten Jahr enorm zunehmen könnten, wenn zahlreiche wegen Corona verschobene Hochzeiten nachgeholt werden. Schon in normalen Jahren werden in Schliersee über 200 Ehen geschlossen. Weniger ins Visier nehmen wollten die Gemeinderäte das Feuerwerk beim Seefest, auch wenn Schnitzenbaumer sagte: „Wenn wir eine strikte Linie fahren, müssen wir uns auch darüber Gedanken machen.“

Feuerwerke auch an Silvester eindämmen?

Ursula Bommer (Die Schlierseer) wollte sogar noch einen Schritt weitergehen und Silvester ins Visier nehmen. „Ich denke, viele Gäste würden es sehr schätzen, wenn da nicht so umeinandergeballert würde.“ Das wiederum wird wohl nur über Appelle zu machen sein, wie es etwa auch im Tegernseer Tal geschieht (wir berichteten). Den Profi-Feuerwerken bei Privatfeiern aber möchte Schliersee, so gut es geht, beikommen.

Auch am Tegernsee ist die Diskussion am Laufen