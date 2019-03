Eine demente 81-Jährige hat sich in Schliersee auf einen gefährlichen Spaziergang begeben - erst nach einem dramatischen Sturz wurde sie von einem Suchhund aufgespürt.

Update 21.12 Uhr: Mittlerweile liegen weitere Informationen zu der Vermisstensuche in Schliersee vor: Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, wurde die vermisste 81 Jahre alte Frau kurz nach 19 Uhr mit leichten Unterkühlungen in den Schlierseer Unterleiten von einem Suchhund entdeckt. Zuvor hatte die an Altersdemenz leidende Rentnerin dramatische Stunden zu überstehen.

Dem Bericht zufolge war die Frau um 13 Uhr aus einem Seniorenheim aufgebrochen. Gegen 14.30 Uhr wurde sie als vermisst gemeldet. Auf ihrer Wanderung hatte die 81-Jährige offenbar mit ihrem Rollator ein Schneefeld durchquert, kam dabei zu Sturz und rutschte 30 Meter weit einen Berg hinab - nach diesem Vorfall blieb die Frau hilflos zurück.

Ehe die Rentnerin von dem Personensuchhund des Roten Kreuzes aufgespürt wurde, hatten die Einsatzkräfte auch mit einem Polizeihubschrauber und einer mit Wärmebildkamera bestückten Drohne der Bergwacht Hausham nach ihr gesucht. Auch die Wasserwacht war am Schliersee mit einem Boot im Einsatz. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, kam aber abgesehen von ihren Unterkühlungen mit dem Schrecken davon.

Update 19.15 Uhr: Gerade melde die Polizei auf Anfrage: Die Rentnerin wurde gefunden. Dem Anschein nach geht es ihr gut.

Update 18.38 Uhr: Inzwischen ist auch ein Hubschrauber eingetroffen. Die Bergwacht hilft auch mit. Polizei sowieso.

Erstmeldung: Rentnerin in Schliersee vermisst

Schliersee - Wie es aus Kreisen der Einsatzkräfte heißt, wird seit dem Nachmittag eine Bewohnerin der Seniorenresidenz vermisst. Feuerwehrkräfte aus Schliersee und später auch Hausham bemühen sich, die offenbar orientierungslose Rentnerin zu finden.