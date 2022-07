Eltern bangen um Ganztagsklasse

Schliersee

Seit mehr als zehn Jahren gibt es an der Grundschule Schliersee ein Ganztagsangebot. Jetzt droht ihm wegen Lehrermangel das Aus.

Schliersee – Seit mehr als zehn Jahren gibt es an der Grundschule Schliersee eine Ganztagsklasse. Jetzt steht sie auf der Kippe: Am Tag vor den Pfingstferien teilte die Schule den Eltern mit, dass im neuen Schuljahr für die erste Klasse kein gebundener Ganztag eingerichtet werden könne. Zwar hat sich seither die Zahl der ABC-Schützen von 55 auf aktuell 57 erhöht, weshalb die Schule „vorsichtig optimistisch“ ist, dass doch noch ein Ganztag zustande kommt, wie Schulleiter Günter Riedl sagt. Doch sicher ist das nicht: Springt auch nur ein Erstklässler ab, bedeutet das das Aus.

Das sagt das Schulamt

Hintergrund sind kultusministerielle Richtlinien zur Klassenbildung – und der Lehrermangel: „Die Vorgaben übergeordneter Behörden besagen, dass durch die Bildung einer gebundenen Ganztagsklasse keine Klassenmehrung entstehen darf“, erklärt Jürgen Heiß, Direktor des staatlichen Schulamts. Das Kultusministerium schreibt eine Höchstzahl von 28 Grundschülern pro Klasse vor. Im Fall von insgesamt 55 Schlierseer Schulanfängern ergibt das zwei Klassen mit 28 und 27 Schülern. Dass eine nennenswerte Zahl von 21 Erstklässlern den Ganztag will, ist unerheblich, denn dann müssten drei Klassen gebildet werden mit 21 Ganztagsschülern und je 17 Schülern in zwei Regelklassen. Das will das Schulamt nicht: „Die Zuteilung von Lehrerstunden durch die Bezirksregierungen an die Schulämter erfolgt anhand der Schülerzahlen, nicht anhand der Klassenzahl“, erklärt Heiß. Eine Klassenmehrung gehe deshalb mit einem Nachteil für andere Schulen einher oder auf Kosten der mobilen Reserve. „Die ist jedoch von großer Bedeutung, um Ausfälle von Lehrkräften kompensieren zu können.“ Sollte sich aber die Zahl von aktuell 57 Erstklässlern nachhaltig bestätigen, wäre die Bildung einer gebundenen Ganztagsklasse möglich, so Heiß.

Das sagen die Eltern

Für die Eltern wäre das Aus eine große Herausforderung. „Wir alle haben auf das qualifiziert pädagogische Angebot der Grundschule vertraut und unsere beruflichen Verpflichtungen darauf abgestimmt“, schreiben Nicole und Roger Schmidt in einem Brief an das Schulamt, den 35 Eltern und der Elternbeirat der Schule unterzeichnet haben und der unserer Redaktion vorliegt. „Es ist bisher eine große Stärke der Schlierseer Grundschule, ein modernes Ganztagsangebot aufgebaut zu haben, von dem auch Schüler aus Nachbargemeinden profitieren.“ Für das kommende Schuljahr habe es Anmeldungen aus Hausham und Miesbach gegeben.

Jutta Merschens Zwillingsbuben besuchen bereits die Schlierseer Ganztagsklasse, zum neuen Schuljahr sollte auch ihr Jüngster im Ganztag eingeschult werden. „Der holistische pädagogische Ansatz hat uns überzeugt“, sagt die 41-jährige Unternehmerin. Denn im Unterschied zum Regelunterricht mit anschließender Betreuung ist der Unterricht im gebundenen Ganztag rhythmisiert (siehe Kasten). „Es ist wissenschaftlich belegt, dass wir Menschen uns durch Bewegung gut regulieren können“, so Merschen. Die Schlierseer Ganztagsklasse biete täglich zwei Sportstunden, darunter Tennis und Schwimmen.

Merschen, die wie ihr Mann in Vollzeit arbeitet, hofft, im Fall eines Aus’ in der Mittagsbetreuung noch einen Platz für ihren Sohn zu bekommen. „Wir überlegen auch, uns im Rahmen eines Elternnetzwerks gegenseitig zu unterstützen und aus eigener Kraft ein Angebot auf die Beine zu stellen.“

Das sagt die Gemeinde

Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) sagt: „Wir sind total glücklich, dass wir diese tolle Ganztagsklasse anbieten können. Sollte sie jetzt aufgrund eines rechnerischen Problems, was ich vor dem Hintergrund des Lehrermangels natürlich verstehe, nicht zustande kommen, haben wir ein Problem.“ Denn dann steige die Nachfrage nach der Mittagsbetreuung der Gemeinde. „Hier sind wir platz- und personaltechnisch jedoch an unseren Grenzen angelangt.“

