Schliersee: Erste Sicherheitswacht im Landkreis im Anmarsch

Die erste Sicherheitswacht im Landkreis Miesbach ist im Anmarsch: Gemeinde und Polizei haben jetzt den Startschuss für die Bewerbungen für das Ehrenamt in Schliersee gegeben.

Schliersee – Die erste Sicherheitswacht im Landkreis Miesbach ist im Anmarsch: Am Freitag gaben Vertreter der Polizei und Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer den Startschuss für deren Einsatz in Schliersee. Gesucht werden zunächst sechs Bürger, die ab 1. Mai ein Auge auf die Marktgemeinde und neuralgische Stellen haben.

„Es geht nicht um eine Ersatzpolizei und auch nicht um eine Überwachungstruppe“, stellte Schnitzenbaumer am Freitag beim Pressegespräch in der Vitalwelt klar, zu dem er gemeinsam mit Polizeipräsident Robert Kopp vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd und der Leiterin der Polizeiinspektion Miesbach, Katharina Schreiber, geladen hatten. Aber, so schilderte der Rathauschef, der Kurpark und auch einige Badeanlagen seiner Gemeinde würden zweckentfremdet. Statt dort Ruhe und Erholung zu finden, würde dort Alkohol konsumiert und ausgelassen gefeiert. Die Gemeinde hatte deshalb schon einen privaten Securitydienst beauftragt. Im September schließlich entschied sich der Gemeinderat für den Einsatz der ehrenamtlichen Sicherheitswacht. Bei der Miesbacher Polizeiinspektion sind Polizeihauptmeister Simon Gasteiger und Polizeioberkommissar Simon Irger künftig Ansprechpartner für die Ehrenamtlichen der Schlierseer Sicherheitswacht.

Schliersee führt als erste Kommune im Landkreis Sicherheitswacht ein

Schliersee ist zwar die erste Kommune im Landkreis Miesbach, die uniformierte Ehrenamtliche ins Feld schickt, aber bei weitem nicht die einzige in Bayern. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sind aktuell 14 Sicherheitswachten in 18 Kommunen eingesetzt, etwa in Rosenheim. „In den letzten vier Jahren hat sich ihre Anzahl verdoppelt“, sagt Kopp. 115 engagierte Bürger übernähmen dabei bis dato Verantwortung und seien ein wichtiger zusätzlicher Ansprechpartner in Sachen Sicherheit, eine „wandelnde Notrufsäule“: „Sie leisten einen Dienst am Menschen.“ Auch Kopp machte noch einmal deutlich: „Die Gewährleistung der Sicherheit ist und bleibt Aufgabe der Polizei. Die Sicherheitswacht ist kein Ersatz für diese und auch keine Bürgerwehr.“ Schreiber ergänzte: „Es sind Bürger, die Zivilcourage zeigen.“

Für Schliersee als drittgrößte Kommune im Gebiet der Polizeiinspektion Miesbach mit einer insgesamt unterdurchschnittlichen Kriminalitätsbelastung suche man jetzt nach sechs Ehrenamtlichen, die die Arbeit der Polizei ergänzen ud als Ansprechpartner verstärkt vor Ort sind – etwa in der Ortsmitte, im Kurpark, den Wander- und Skigebieten, in Nähe der Seniorenresidenzen, im Wasmeier-Museum, beim Seefest oder an Leonhardi – überall, wo viel Menschen zusammenkommen. Die Polizei hofft auf viele Bewerber. Das wichtigste sei, so Kopp, dass die Bürger, die sich dabei ehrenamtlich einsetzten, auch willkommen sind in ihrer Gemeinde.

Sicherheitswacht: Das müssen Interessenten für die Bewerbung wissen

Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich bei der Sicherheitswacht engagieren möchten, können sich im Februar bei der Polizeiinspektion (PI) Miesbach näher informieren und bewerben (0 80 25 / 29 90). Möglich ist dies für Personen zwischen 18 und 62 Jahren. Sie müssen der deutschen Sprache mächtig sein und sollten sich gut in Schliersee auskennen, können aber auch aus Bayrischzell, Fischbachau oder Hausham sein. Nach einer Zuverlässigkeitsprüfung werden passende Bewerber am 11. März zu einer Infoveranstaltung geladen.

Wer sich dann dafür entscheidet, bekommt in 40 Unterrichtseinheiten die rechtlichen Hintergründe (Strafrecht, Ortsrecht) vermittelt, einen Erste-Hilfe-Kurs sowie eine Schulung in Kommunikation und Konfliktmanagement. Ab 1. Mai sollen die neuen Sicherheitswacht-Kräfte – dann ausgestattet mit einer blauen Uniform, Funkgerät, Fotoapparat, Taschenlampe, Erste Hilfe-Set und Pfefferspray für den Notfall – starten. Während ihres Einsatzes sind sie selbstverständlich versichert. Der Einsatz – mindestens fünf Stunden im Monat – wird mit einer Aufwandsentschädigung von 8 Euro pro Stunde bis maximal 2500 Euro pro Jahr vergütet.

Die Bayerische Polizei informiert auf ihrer Homepage näher über die Sicherheitswacht.