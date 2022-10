130 Jahre Bauerntheater: Schliersee feiert sein Theater

Von: Alexandra Korimorth

Applaus und ein Bussi von der Mirl gab’s für Schorsch Attlfellner (3.v.l.) zum Jubiläum, hier unter anderem mit (v.r.) Florian Reinthaler, Johannes Wegmann und Annemarie Weiher-Forsthuber. © Christian Scholle

Musi, Gsangl, Plattler und Theaterspui sind seit 130 Jahren im Schlierseer Bauerntheater dahoam. Mit einem vielfältigen und mitreißenden Festabend feierte die Marktgemeinde am Samstag die ehrwürdige Kulturstätte.

Schliersee – Der Festabend im Rahmen des Schlierseer Kulturherbstes war eine Verbeugung vor den Theatermachern der letzten 130 Jahre, allen voran Wirt Xaver Terofal und Schauspieler Konrad Dreher. Auf der Bühne vereinten sich alle Genres der bayerischen Kultur. Die Schlierseer Blasmusik und die Schlierachtaler Musikanten empfingen die Gäste schwungvoll mit Musik, die Schlierseer Plattler tanzten zur Eröffnung.

Vorsitzender Florian Reinthaler begrüßte die Theaterfreunde, ehe Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer stolz verkündete: „Ja, wir haben ein schönes Theater. Es ist das Herz und die Seele der Kunst und Kultur Schliersees.“ Er dankte seinem Amtsvorgänger, der sich vor 130 Jahren gegen den gesamten Gemeinderat durchsetzte und den Theaterbau genehmigte. Auch Vize-Landrat Jens Zangenfeind war voll des Lobs, dass sich in Schliersee 130 Jahre lang immer wieder Ehrenamtliche fanden, die das Theater entgegen aller Widrigkeiten wie Kino, Fernsehen und Netflix mit Leben füllten. „Wir brauchen diese Kultur, damit wir trotz allen Fortschritts nie die Bodenhaftung verlieren“, stellte er klar.

Zu den Gratulanten zum 130-jährigen Bestehen des Schlierseer Bauerntheaters zählte die Schlierseer Weinbergmusi als Wegbegleiter. © Christian Scholle

Schnaderhüpferl und Schlager auf der Bühne

Auf Stichwort ließ Heiner Oberhorner, Vize-Vorsitzender und Mitglied der Theatermusi Schlierachtaler Musikanten, die Musikgeschichte des Theaters Revue passieren. „Es war ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell von Dreher und Terofal: Musik gehörte schon immer dazu.“ Gstanzl, Schnaderhüpferl, Couplets und Moritaten waren Teil des Programms. Auch am Samstag, als die Schauspieler Girgl Floßmann und Rubert Gerold die Couplets „Die beiden Wallfahrer“ und „Bist a do“ gaben und die weiblichen Ensemblemitglieder als „Laforet Sisters“ – benannt nach Terofals ursprünglichem Nachnamen – das Theaterleben mit Schlagern wie „Theater“ (Katja Epstein), „Rosen aus Amsterdam“ und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ hochleben ließen.

Dazwischen gab die Schlierseer Weinbergmusi schwungvolle wie feinsinnige Musikstücke zum Besten. Mit Einaktern und Sketchen wie „Arzt und Patient“, „Die Möwen“ oder „Das Problem mit dem Euro“ brachten Conny und Girgl Floßmann sowie Reinthaler das Publikum zum Lachen. Ebenso wie sechs der männlichen Ensemblemitglieder mit ihrer Bier-Löscheinlage „Die Feuerwehr“.

Die Laforet-Sisters sangen mit Begleitung von Heiner Oberhorner. © Christian Scholle

Rückblick auf 130 Jahre

Vorneweg ging ein liebevoll mit Fotografien, Zeichnungen und Zeitungsausschnitten unterlegter Rückblick auf die Theatergeschichte – vom Theaterbau über die Tourneen in den USA und das Fronttheater im Zweiten Weltkrieg über Schicksalsschläge wie den Tod von Xaver Terofal und den Brand, der das Bühnenhaus 1947 zerstörte. Das Bauerntheater war auch nicht durch einen privaten Verkauf und Pläne für einen Supermarkt vor rund 40 Jahren unterzubekommen, weil der Ort zusammenhielt: Der Förderverein Schlierseer Bauerntheater gründete sich, um der Gemeinde zur Seite zu springen, die das Haus übernahm und für die Zukunft sicherte.

Wallfahrer: (v.l.) Rupert Gerold, Girgl Floßmann. © Christian Scholle

Anhaltender Applaus für Schorsch Attlfellners 80. Bühnenjubiläum

Den festlichen Rahmen nutzte das Ensemble, um sein Urgestein Georg Attlfellner zu seinem 80-jährigen Bühnenjubiläum zu ehren. Im Dialog mit Kulturherbst-Organisator und Ensemblemitglied Johannes Wegmann erinnerte sich der 95-Jährige, der seit 1942 zum Ensemble gehört, an die Reisen an die Front und die bis zu drei Aufführungen täglich. Attlfellner verschlug es auch beruflich zum Film, wo er an internationalen Produktionen wie „Old Shatterhand“ mitwirkte. Er lernte Stars wie Gregory Peck oder Zara Leander kennen. Aus der Tasche zog er eine Taschenuhr und ein Feuerzeug: Geschenke von Curd Jürgens. Attlfellners Bühnenjubiläum feierten die Schlierseer mit minutenlangen stehenden Ovationen. Vom Ensemble gab’s ein Album mit Erinnerungsfotos. Und von Mirl Weiher-Forsthuber, selbst seit mehr als 50 Jahren Teil des Schlierseer Bauerntheaters, ein Bussi oben drauf.

Dass man mit Attlfellner noch rechnen muss, unterstrich eine Anekdote: Als er unlängst ein neues Auto kaufte, meinte man im Autohaus schon wehmütig, es sei diesmal wohl das letzte. Schorsch Attlfellner entgegnete: „Warum, macht’s ihr zu?“