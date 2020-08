Schliersee: Haushamer Radler (53) stürzt schwer - Mit Hubschrauber in Klinik

Ein 53-jähriger Radfahrer aus Hausham ist beim Campingplatz Schliersee schwer gestürzt. Offenbar wollte er einer Vespa ausweichen. Die Helfer fürchteten um sein Leben.

Schliersee - Ein 53-jähriger Radfahrer aus Hausham ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall am Campingplatz Schliersee schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 14.40 Uhr auf der Westerbergstraße Richtung Norden. Als er nach links in die Breitenbachstraße einbiegen wollte, kam ihm ein 42-jähriger Schlierseer auf einer Vespa entgegen, der in Richtung Campingplatz fuhr.

An der Einmündung hatte der Radfahrer Vorfahrt. Dennoch, so die Schilderung von Zeugen, bremste er scharf ab und stürzte. Laut Polizei habe er wohl einen Zusammenstoß mit dem Roller vermeiden wollen. Nach bisherigeren Ermittlungen hat es aber keine Berührung zwischen Radl und Roller gegeben.

Beim Sturz verletzt sich der Radfahrer trotz Helm so schwer, dass die Helfer zunächst um sein Leben fürchteten. Ein Rettungshubschrauber flog den Haushamer nach Murnau. Die Ärzte der Unfallklinik gaben später aber bekannt, dass der Mann außer Lebensgefahr sei.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachter zur Unfallstelle beordert. Die neu anreisenden Gäste vom Campingplatz und der Ausflugsverkehr im Bereich der Westerbergstraße mussten sich gedulden, bis die Unfallstelle vermessen war. Der Einsatz vor Ort endete gegen 18.30 Uhr.

Mehr aus Schliersee und Umgebung

Schuh Riepl: Schließung als letzter Ausweg

Nach 90 Jahren in Schliersee läuft im Schuhhaus Riepl der Ausverkauf: Bald wird das Traditionsgeschäft schließen. Corona gab den Ausschlag, doch die Gründe liegen tiefer.

Schlierseer Selbstständige kritisieren: „Attraktivität im Ort fehlt“

Das Ende von Schuh Riepl hat eine Debatte über die Attraktivität Schliersees entfacht. Der Selbstständigen-Vorsitzende warnt vor weiteren Pleiten.

Esma liebt den Fahrtwind: Tochter von Schlierseer Familie leidet an Rett-Syndrom

Esma Irin (10) leidet am Rett-Syndrom. Dank der Gabriele-Oemisch-Stiftung kann sie mit Mutter Filiz auf einem Spezialfahrrad durch Schliersee radeln.

Rubriklistenbild: © dpa / Martin Gerten