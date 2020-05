Nur zweieinhalb Jahre nach dem jüngsten Eigentümerwechsel hat das Hotel Terofal abermals einen neuen Besitzer. Christian Freund hat das Haus übernommen und ändert – erst mal sehr wenig.

Schliersee – Man könnte meinen, es gebe keinen schlechteren Zeitpunkt, ein Hotel zu übernehmen als jetzt während der Corona-Krise. Je nachdem, wie es weitergeht, könnte sich aber just der Zeitpunkt als Glücksfall für Christian Freund erweisen. Der neue Eigentümer und Betreiber des Hotels Terofal in Schliersee startet mit seinem Geschäftsbetrieb nämlich just am Tag, an dem die Hotellerie wieder öffnen darf – nämlich am 1. Juni. Den Vertrag mit Voreigentümer Alfons Aigner hat er ziemlich genau am Tag der Schließung Mitte März unterschrieben.

Schliersee: Hotel Terofal unter neuer Regie

Die Zeit seitdem „haben wir genutzt, um das Haus an einigen Stellen aufzufrischen“, sagt Freund. Wir, das ist neben ihm selbst auch Birgit Eham, die das Haus seit Ende 2017 leitet. Sie bleibt ebenso an Bord wie das gesamte Personal, bekräftigt Freund, der vom „gewohnten Flair“ spricht, der das Haus auszeichne, und der „hohen Qualität der Küche“. Ein paar optische Verbesserungen habe er vorgenommen und die 20 Doppelzimmer mit elektronischen Schlössern ausgestattet, berichtet der 55-Jährige. Dezente Modernisierungsmaßnahmen, die den Gästen den Aufenthalt angenehmer machen sollen. Und Gäste kommen, sagt Freund. Seit die Lockerungen für Gastronomie und Hotellerie bekannt sind, kommen die Buchungen herein. Nach und nach fülle sich das Haus im Juni und Juli. „Was auffällt: Verglichen mit früher, bleiben die Gäste jetzt länger“, berichtet Freund. „Nicht nur ein oder zwei Nächte, sondern vier oder fünf.“

Auch für Einheimische wird eine kleine Umgestaltung des Außenbereichs augenfällig sein. Die mit einem Schirm überdachten Sitzplätze sind abends künftig beleuchtet, wovon sich Freund ein schöneres Flair verspricht. Den Biergarten möchten Eham und er gleich am Montag wieder aufmachen. Sie können – das habe Eham auf kurzem Wege mit der Gemeinde geklärt – den Vorplatz des Bauerntheaters mit nutzen. Damit könne man auch unter Wahrung der Sicherheitsabstände rund 180 Gäste unterbringen.

Der neue Eigentümer ähnelt durchaus dem bisherigen. Beide kommen aus Landshut und sind im Immobilien- und Grundstücksgeschäft tätig. Mit Aigner sei er gut befreundet, sagt Freund. Der Verkauf des Terofal sei zustande gekommen, weil Aigner „unbedingt ein anderes Objekt haben wollte, das mir gehörte“. Weil Freund wiederum zurück ins Hotelgeschäft wollte – er hatte zuvor das Galerie Hotel (vier Sterne) in Bad Reichenhall betrieben –, kam der Deal zustande. Die Belegschaft in Schliersee hat er noch gar nicht vollständig kennenlernen können. Kurzarbeit. Das soll sich mit der Wiederöffnung ändern.