Schliersee liest – endlich in Präsenz: Lesewochenende mit Haiku-Werkstatt geplant

von Sebastian Grauvogl schließen

Endlich: Die bereits fürs Frühjahr 2020 geplante Veranstaltungsreihe „Schliersee liest“ kann starten. Und das nicht online, sondern in Präsenz. Es gibt aber nur wenige Tickets.

Schliersee – Fünf Silben in Zeile eins, sieben in Zeile zwei, und nochmals fünf in Zeile drei. Dann muss alles gesagt sein. Haiku nennt sich die kürzeste Gedichtform der Welt, deren Wurzeln ins Japan des 13. Jahrhunderts zurückreichen. Nun sollen die literarischen Momentaufnahmen auch am Schliersee sprießen – angetrieben von der Kreativität und Sprachkunst der Bürger selbst. Schriftsteller Ingo Cesaro wird die Teilnehmer seiner Haiku-Werkstatt am Freitag, 25. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr in der Schlierseer Vitalwelt dazu anleiten.

Es sind Angebote wie diese, auf die die Initiatoren des neu gegründeten Vereins Schliersee liest lange warten mussten. Wie berichtet, planten sie für April 2020 eine zweiwöchige Veranstaltungsreihe rund ums Lesen in der Marktgemeinde. Doch die Corona-Pandemie machte alles zunichte. Auch der Ersatztermin im Frühjahr 2021 konnte nicht stattfinden. Und so mussten sich Organisator und Vereinsvorsitzender Christoph Seidenfus und sein Team mit Online-Lesungen begnügen. Trotz namhafter Autoren wie Axel Hacke blieb die Nachfrage jedoch überschaubar. „Die Leute waren während des Lockdowns einfach nicht in Stimmung für so etwas“, vermutet Seidenfus. Mit dem Lesewochenende vom 24. bis 27. Juni soll Schliersee liest nun endlich richtig durchstarten. Deshalb finden auch alle Termine live und in Präsenz statt.

Nur wenige Tickets verfügbar

Los geht’s am Donnerstag, 24. Juni, mit einer Lesung von Förster Gerhard Waas im Waldkindergarten am Hennerer (Ticket: 7 Euro). Am Freitag, 25. Juni, übernimmt dann Cesaro mit seiner Haiku-Werkstatt (Ticket: 15 Euro). Wer sich selbst mit Lesestoff eindecken will, hat dazu beim Büchermarkt des Lions Club Miesbach-Holzkirchen am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Forum der Vitalwelt Gelegenheit. Die Auswahl dürfte groß sein, hat sich doch das Lager des Lions Club durch die langen Lockdowns gut gefüllt. Schlierseer Legenden aus den letzten Jahrhunderten erzählt dann Ursula Weber bei ihrem Geschichten-Spaziergang am Sonntag, 27. Juni, von 10.30 bis 12.30 Uhr. Start ist am Musikpavillon im Kurpark (Ticket: 9 Euro). Weitere Infos zum Programm und zur Ticketreservierung gibt es auf www.schliersee-liest.de.

Wer kein Glück hat und bei den nur knapp bemessenen Ticket-Reserven leer ausgeht, sollte in den Tagen nach der Veranstaltung mal im Kurpark vorbeischauen. Dort wollen die Organisatoren die laminierten Ergebnisse der Haiku-Werkstatt zum Nachlesen an einem kunstvoll entrindeten Baum aufhängen. So sollen die literarischen Momentaufnahmen auch andere zum Dichten und Lesen animieren.

sg