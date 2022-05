Schliersee liest: Verein will Ideenplattform bieten - Programmkonferenz geplant

Von: Sebastian Grauvogl

Der Haiku-Baum im Schlierseer Kurpark - eine der bisherigen Aktionen des Vereins Schliersee liest. © Christoph Seidenfus

Ein für einen Verein eher unkonventionelles Format wählen die Initiatoren von Schliersee liest: In einer „Programmkonferenz“ kann sich jeder mit Ideen einbringen. So funktioniert‘s.

Schliersee – Corona hat den Verein Schliersee liest zwar in seinem Tatendrang gehemmt, aber nicht gelähmt. Umso mehr scharren die Mitglieder um den Vorsitzenden Christoph Seidenfus nun mit den Hufen, endlich ihre vielen Ideen rund ums Thema Lesen im Ort umzusetzen. Und sie sind bereits wieder auf der Suche nach neuer Inspiration – auch von außen. Bei der offenen Programmkonferenz am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr in der Vitalwelt, sind alle Interessierten zum Mitmachen aufgerufen. Was sie dafür mitbringen müssen, verrät Seidenfus im Interview.

Herr Seidenfus, in Ihrer offenen Programmkonferenz laden Sie alle Interessierten zum Ideensammeln ein. Gibt es in den eigenen Reihen des Vereins Schliersee liest nicht genug davon?

Christoph Seidenfus: Wir verfolgen einen anderen Ansatz: Es gibt so viele Leute in Schliersee und in den Nachbargemeinden, die spannende Ideen und Impulse haben, sie aber mangels eigener Ressourcen nicht realisieren können oder es sich nicht zutrauen. Beispielsweise hat jemand eine Idee für eine Veranstaltung, aber er hat keinen Raum oder geeignete Technik zur Verfügung. Oder es fehlt ihm das Netzwerk, um die Zielgruppe darauf aufmerksam zu machen oder Fördergelder zu akquirieren. Hier kommt unser Verein „Schliersee liest“ ins Spiel.

Was können Sie hier beitragen?

Christoph Seidenfus: Schliersee liest ist natürlich zunächst ein kulturtragender Verein, der sich der Lust am Lesen verschrieben hat. Gleichzeitig sind wir aber auch eine Plattform, auf der sich alle engagieren können, die gute Ideen rund ums Lesen, um die Beschäftigung mit Büchern haben. Und wir bieten Erfahrungen, Wissen, Netzwerke, Ermutigung, Unterstützung und auch Finanzierungsmöglichkeiten, um diese Ideen zu verwirklichen.

Welche Gegenleistung erwarten Sie?

Christoph Seidenfus: Falls Sie auf feste Verpflichtungen abzielen: Wir ticken anders. Auch wenn wir natürlich neue Mitglieder gewinnen wollen und uns über Beteiligung freuen: Wir arbeiten projekthaft. Jede und jeder kann sich in dem Umfang einbringen, den sie oder er sich vorstellen kann. Einzige Voraussetzung ist die Begeisterung an allem, was mit dem Thema Lesen zu tun hat. Und die Lust, dazu etwas in unserer Gemeinde auf die Beine zu stellen. Das war ja damals auch unser Ziel, als wir „Schliersee liest“ vor drei Jahren gegründet haben.

Wegen Corona konnten Sie aber nur einen Bruchteil Ihres geplanten Programms umsetzen.

Christoph Seidenfus: Das ist richtig. Allen voran das große Lesefestival im April 2020, für das wir auch die Zusage eines Leader-Zuschusses in Höhe von rund 13 500 Euro bekommen haben, mussten wir immer wieder verschieben. Jetzt planen wir es für 2023. Leader hat dem dankenswerterweise zugestimmt. An anderer Stelle waren wir aber auch nicht untätig. So haben wir in Lockdown-Zeiten etliche Online-Lesungen und im letzten Sommer unsere Haiku-Aktion mit der Mittelschule durchgeführt. Und ja, auch wir haben etwas in der Pandemie gelernt.

Nämlich?

Christoph Seidenfus: Zusammen mit Patrick von Hoessle und dem Kameramann Roger Barth ist es uns gelungen, eine hochprofessionelle und dennoch kostengünstige Streaming-Technik zu etablieren. Die wird jetzt auch schon von anderen Anbietern gebucht. Eine schöne Einnahmequelle für unseren Verein, die uns bei der Umsetzung der genannten Ideen hilft.

Was haben Sie sich denn als Verein unabhängig von den Ergebnissen der offenen Programmkonferenz vorgenommen?

Christoph Seidenfus: Wir wollen vor allem Kinder und Jugendliche mehr ins Boot holen. Dazu werden wir unsere Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, der Bücheroase und dem Verein Kulturvision noch ausweiten und gemeinsam Angebote entwickeln. Konkret schwebt uns beispielsweise vor, prominente Lesepaten zu gewinnen. Ich denke da vor allem an Sportler, die einen hohen Sympathiegrad bei der jungen Generation haben. Letztlich geht es uns darum, Menschen zu zeigen, wie bereichernd das Lesen sein kann. Es bietet Platz für eigene Vorstellungen, stimuliert die Fantasie und bietet auch die in diesen Zeiten für manche notwendigen „Haltegriffe für die Seele“.

Inwiefern?

Christoph Seidenfus: Lesen liefert Struktur, Zuverlässigkeit und Rhythmus. Und es bildet eine große Themenvielfalt ab, die uns auf vielen Ebenen anregen kann. Das tut gerade jetzt, wo schlimme Nachrichten allgegenwärtig sind, sehr gut.

Anmeldung

zur Programmkonferenz am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr im Seminarraum der Gäste-Information in der Vitalwelt unter info@schliersee-liest.de oder unter 01 72 / 8 63 30 32.

