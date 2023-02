Schliersee bleibt Luftkurort: Messergebnisse würden sogar für weiteres Zertifikat reichen

Von: Jonas Napiletzki

Für die Erholung förderlich: die Luft in Schliersee. Der Stickstoffdioxidanteil ist so niedrig, dass der Wert sogar die Vorgaben eines Heilklimatischen Kurorts unterbietet. So weit will die Gemeinde aber nicht. © Thomas Plettenberg

In einem neuen Gutachten bescheinigt ein Professor dem Markt Schliersee einen touristischen Standard: Die Gemeinde darf sich weiterhin Luftkurort nennen.

Schliersee – Gäste und Einheimische können wortwörtlich aufatmen. Nach über 700 Auswertungen an mehreren Messstellen in den vergangenen Jahren ist klar: Der Markt Schliersee darf sich weiterhin Luftkurort nennen. Die Ergebnisse waren so gut, dass sie sogar für die Zertifizierung einer noch höheren Klasse gereicht hätten. Die Gemeinde gibt sich aber mit ihrem jetzigen Stand vollends zufrieden.

Stickstoffdioxid: Wert würde für Heilklimatische Kurorte genügen

Vorgestellt hat die Ergebnisse Kuramtsleiter Mathias Schrön in der jüngsten Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses des Gemeinderats. Nötig waren für den Erhalt des Titels ein Gutachten zur Luftgüte und eines zum Bioklima geworden; beide wurden von Professor Jürgen Kleinschmidt ausgestellt. Er bestätigt darin zusammenfassend: „Die kurortwissenschaftliche Bewertung des Bioklimas für Schliersee ergibt keine Hinweise auf bioklimatische Gegebenheiten, die das Erholungsziel von Kurgästen unzulässig beeinträchtigen und deshalb einer bioklimatischen Eignung als Luftkurort entgegenstehen würden.“ Schrön fasste das in aller Kürze zusammen: „Unsere Natur ist ein Pfund.“

Die Stickstoffdioxid-Belastung liege in Schliersee deutlich unter den vorgegebenen Grenzwerten. Mit im Mittel rund neun Mikrogramm pro Kubikmeter würden die Ergebnisse auch den Anforderungen für Heilklimatische Kurorte genügen. Hierfür reicht ein Wert von weniger als 16 Mikrogramm, als Luftkurort braucht Schliersee weniger als 20. Gemessen wurde an der Vitalwelt nahe des Kurparks sowie in Neuhaus am Spielplatz. Das bisherige Gutachten stammte aus dem Jahr 2017.

Zertifizierung verpflichtet Gemeinde für Pflege von Wanderwegen

Dass Schliersee trotz der guten Ergebnisse nicht Heilklimatischer Kurort werden will, liegt an den nötigen Anforderungen. Schrön: „Wir bräuchten mindestens einen Badearzt.“ Diese Zertifizierung sei aber „nicht gerade das, was Ärzte gerne machen“. Faktisch würde das Zertifikat als Luftkurort ausreichen, um einen touristischen Standard zu bieten und Kurbeiträge zu erheben. Das Geld daraus fließt laut Schrön etwa in die Instandhaltung von Wanderwegen und in die gestiegenen Anforderungen in der Straßenreinigung. nap

