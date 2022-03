Bauträger verkauft Luxus-„Dschungel-Hütte“ für fast 5 Millionen - dabei gibt‘s gar keine Baugenehmigung

Bescheiden weicht luxuriös: Dieses Häuschen an der Breitensteinstraße weicht womöglich einer Jungle-Hut. © thomas plettenberg

Ein Traumhaus zum schwindelerregenden Preis am Schliersee wird gerade im Internet angeboten. Dumm nur: So wie es dargestellt ist, darf es gar nicht gebaut werden.

Neuhaus – Im Schlierseer Ortsteil Neuhaus wohnen ja durchaus auch prominente Menschen. Ob in der Breitensteinstraße bald weitere hinzukommen, ist nicht klar, zumindest ein gut betuchter muss es aber schon sein. Dort ist ein Grundstück mit zugehöriger Planung für ein Wohnhaus zu haben. Kein schlichten vier Wände, sondern eine „Jungle Hut“, eine Dschungel Hütte. Der Preis: 4,9 Millionen Euro, alles drum und dran. Das Gute: Weil es noch nicht gebaut ist, hat der Käufer noch Einfluss auf die Planung. Das Schlechte: So wie es im Internet gezeigt wird, ist das Gebäude gar nicht genehmigt.

Schliersee: Dschungel-Hütte soll in Neuhaus entstehen

Neuhaus verändert seinen Charakter. Die Gartensiedlung wurde angelegt mit weitläufigen Grundstücken und vergleichsweise kleinen Häusern. Beispiele hierfür gibt es immer noch. Doch die Nachverdichtung hat längst eingesetzt. Um dies zu sehen, braucht man nur eine Runde durch den Ort drehen und darauf achten, was erkennbar jungen Baudatums ist und wo gerade gebaut wird. An allen Ecken und Enden wird man fündig. Meist eher schlichte Einfamilienhäuser. Da fällt das Vorhaben an der Breitensteinstraße doch aus dem Rahmen.

Höhepunkt der Luxus-Dschungel-Hütte: „spektakuläres Observatorium“

Geplant hat es Star-Architekt Matteo Thun. „Ein Designjuwel in 100 Prozent ökologischer Bauweise.“ So preist es der Anbieter im Internet an. Das Haus soll emissionsfrei sowie energieneutral sein und unter anderem über eine eigene Geothermie verfügen. Ein besonderer Höhepunkt: ein „spektakuläres Observatorium mit großen, verschiebbaren Dachflächenfenstern“. Damit befindet sich die „Jungle Hut“ in guter Nachbarschaft. Ein paar Meter weiter gibt es eine private Sternwarte.

Am Schliersee: „Jungle Hut“ mit seltsamen Vordächern

Die „Hütte“ hat eine Wohnfläche von rund 320 Quadratmetern, einen Wellnessbereich und Weinkeller. Im Süden schließt sich ein Naturgarten an, bevor der Wald am Kameterbichl beginnt. Soweit ist das alles in Ordnung und steht auch der Bauleitplanung der Gemeinde Schliersee nicht entgegen – was vorangegangene Entwürfe noch getan hatten. Das Problem sind die Bauteile, die der Hütte – neben dem Garten – mutmaßlich den Dschungel-Flair verleihen sollen: schräg nach oben stehende Vordächer über die volle Länge beider Längsseiten des Hauses. In der Illustration sind sie üppig bewachsen, was aber in der Visualisierung, die derzeit am Baugrundstück an der Breitensteinstraße steht, kaum zu erkennen ist.

Bauausschuss sagt Nein - Luxus-Dschungel-Hütte darf so nicht gebaut werden

Der örtliche Bauausschuss hat es abgelehnt, für die Extravaganzen den Bebauungsplan zu ändern. Und auch das Landratsamt als Genehmigungsbehörde teilt auf Anfrage mit, dass es eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus gebe. „Das Online-Exposé gibt aber nicht die genehmigten Pläne wieder.“ Der spätere Eigentümer wird also in irgendeiner Weise noch nachbessern müssen bei dem 4,9-Millionen-Projekt. Dafür wird immerhin keine Maklerprovision fällig. dak

