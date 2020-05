Schliersee: Mann (63) flieht aus Corona-infiziertem Seniorenheim 

Schliersee: Ein 63-Jähriger ist gestern aus dem Seniorenheim ausgebrochen, in dem 15 Fälle des Coronavirus nachgewiesen worden sind. Heute wurde er in Hausham gefunden.

11.26 Uhr: Gesuchter stammt aus Seniorenheim mit Corona-Fällen

Wie die Beamten mitteilen, war der ursprünglich aus Geißach stammende 63-Jährige gestern am späten Abend aus der Seniorenresidenz in Schliersee verschwunden, die wegen einem Corona-Ausbruch unter Quarantäne steht. Wie berichtet, sind dort bereits elf Bewohner und vier Pfleger positiv auf das Virus getestet worden. Der Mann soll nicht zu ihnen gehören. Sein Testergebnis steht noch aus.

Gegen 10 Uhr wurde der Vermisste in Hausham an der Bushaltestelle beim alten Rathaus gefunden. Eine Frau war auf ihn aufmerksam geworden und hatte die Polizei informiert. Der Mann sei unverletzt, teilten die Beamten mit. Mit wem er seit gestern Kontakt hatte, wie er von Schliersee nach Hausham gekommen ist und was er in der Zeit gemacht hat, ist nicht bekannt. Laut Polizei habe er altersbedingt dazu keine Auskunft geben können. Ebenso sei offen, warum und wie er aus dem Heim geflohen ist.

Neben dem Hubschrauber waren Suchhunde und die Bergwacht im Einsatz.

Schliersee: Mann (83) flieht aus Corona-infiziertem Seniorenheim

11 Uhr: Einsatz beendet

Wie die Polizei meldet, ist der Einsatz inzwischen beendet. Ein Ergebnis soll in den nächsten Stunden bekannt gegeben werden.

10.25 Uhr: Hubschrauber über dem Schliersee - Polizei sucht Vermissten

Schliersee - Die Polizei sucht in Schliersee nach einem vermissten Mann. Deswegen sucht auch ein Hubschrauber den Schliersee ab. Wie die Beamten melden, soll dieser aus einem Heim in Schliersee stammen. Wie lange er vermisst wird, ist noch offen. Möglicherweise veranlasst die Polizei im Laufe des Tages eine öffentliche Suche.

