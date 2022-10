Schliersee: Mitreißende Pracht zum Endes des Kulturherbstes

Von: Katrin Hager, Alexandra Korimorth

Ein klassisches Glanzlicht präsentierten Dirigent Timm Tzschaschel, Sänger und Musiker am Samstag beim letzten Abend des 14. Schlierseer Kulturherbstes im Bauerntheater. Die rund 200 Besucher spendeten tosenden Applaus. © Max Kalup

Mit einem mitreißenden Chor- und Orchesterkonzert um Dirigent Timm Tzschaschel und einer Matinee zu seinen Ehren ist der 14. Schlierseer Kulturherbst zu Ende gegangen. Der Organisator hätte sich heuer mehr Besucher gewünscht.

Schliersee – Auch im Klassikbereich braucht sich der Schlierseer Kulturherbst nicht hinter großen und arrivierten Festivals zu verstecken. Das unterstrich am Samstag das letzte Abendkonzert im Bauerntheater: Mit einem umjubelten Chor- und Orchester-Konzert setzten Timm Tzschaschel und die Seinen eine Marke.

Mit ohrenbetäubendem, minutenlangem stehenden Applaus, Jubel- und Bravorufen goutierten 200 Gäste nicht nur einmal, sondern gleich zweimal den Schlusspunkt des Abendprogramms zum Kulturherbst 2022. Spiritus Rector und Dirigent Timm Tzschaschel, der heuer seinen 80. Geburtstag feiern konnte (wir berichteten), ließ am Ende des Konzertabends „Sonnengesang und Chorfantasie“ das Sinfonieorchester mit der grandiosen Schlierseer Pianistin Tessa Catchpole und den 40-köpfigen Chor auf der Empore das Presto der prächtigen Chorfantasie Opus 80 von Ludwig van Beethoven als Zugabe wiederholen. Zweimal also erfassten die Verse „Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen, froh die Gaben schöner Kunst. Wenn sich Lieb und Kraft vermählen, lohnt dem Menschen Göttergunst“ in Wort und Ton die Schlierseer Kunst- und Kulturfreunde und rissen sie regelrecht mit. Beethovens „Kleine Neunte“, bei der sich erst die Instrumentengruppen miteinander und mit dem Klavier und schließlich mit den Chorstimmen verbanden, war gleichermaßen eine Ode an die Freude und ein Überlebensstatement der Kunst nach der Corona-Krise: emotional, mitreißend, mächtig und sagenhaft souverän dargeboten, wie auch zuvor durch das Orchester die temperament- und schwungvolle Haffner-Sinfonie Nr. 35 von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Spiel, das sich nach zig perfekten Tempi- und Motivwechseln am Ende zum grandiosen Finale steigerte, war voller Leichtigkeit. Das Bauerntheater mit seiner herausragenden Akustik tat das Seine dazu. So funktioniert hier auch geistliche Musik.

Im ersten Teil präsentierte Tzschaschel zusammen mit Barbara Pischetsrieder, Ursula Bommer, Bettina Schoeller und weiteren Sängerinnen aus dem Landkreis seinen 2014 uraufgeführten „Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi“ in neuer Bearbeitung und mit Oboe statt Trompete. Das wohl bekannteste Gebet des Heiligen Franziskus, der holistisch die Natur, das Klima und den Kosmos als Schöpfung betrachtete, wurde als Wechselspiel dargeboten. Erst las Pfarrer Hans Sinseder von der kleinen Nebenbühne aus die Verse vorab auf Deutsch. Dann sangen die Frauenstimmen, getragen von den Streichern – darunter Violinist Wolfgang Hentrich aus Dresden und Bratschist Matthias Worm aus Chemnitz – die Verse in Alt-Italienisch, und zwar immer in den passenden Farben der Sonne, des Monds, des Wassers, des Winds, der Mutter Erde, der Sterne. Oben von der Empore zeigte die Oboe warm und vereinnahmend den nächsten Lobpreis an. Er endete, nach einem kleinen Patzer, im zweiten Anlauf jauchzend, herrlich selig, unter Glockengeläut und mit jubelndem Applaus.

Auch Kulturherbst spürt „deutlichen Knick“

Zu Ende ging das Programm des 14. Kulturherbsts am Sonntag mit einer Matinee zu Ehren Tzschaschels mit dem renommierten Klarinettisten Bruno di Girolamo und Frederica Simonelli am Klavier. Die Ausstellung „Farbe – Stein“ von Manfred Mayerle und Hubert Maier im Vitalwelt-Forum und an mehreren Stationen im Ort wird noch voraussichtlich zwei Wochen lang zu sehen sein, kündigt Johannes Wegmann an.

Der Hauptorganisator hätte sich etwas mehr Publikum gewünscht. Auch der Kulturherbst bekam – wie so viele Veranstalter – die anhaltende Zurückhaltung nach der Coronazwangspause und die Sparsamkeit angesichts Krieg und Inflation zu spüren. „Ein deutlicher Knick“, sagt Wegmann. Dennoch dürften heuer 1200 bis 1500 Besucher dabei gewesen sein. Abgesagt werden musste keine einzige der 21 Veranstaltungen.