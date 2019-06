Scheibe eingeworfen: Einbruch in Einfamilienhaus in Neuhaus

Zuerst haben der oder die Täter eine Terrassentür eingeworfen, dann sind sie in ein Einfamilienhaus in Neuhaus eingestiegen. Im Haus wurden dann unter anderem Schränke durchwühlt.

Schliersee/Neuhaus -Die Miesbacher Polizei berichtet: Am 08.06.2019 wurde in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Dürnbachstraße in Neuhaus eingebrochen.

Der oder die Täter betraten das Grundstück über die Hofeinfahrt und gelangten zur nicht einsehbaren Terrasse. Dort wurde ein vor der Terrassentüre angebrachtes Eisentor geöffnet und die Scheibe mittels eines Wegbegrenzungssteins eingeworfen. Im Haus wurden einige Schränke geöffnet und durchwühlt. Der Beuteschaden beläuft sich auf 80,- Euro.

Die Hausbesitzer waren zur Tatzeit nicht zu Hause.

Die Polizei Miesbach bittet Anwohner der Dürnbachstraße und weitere Zeugen um sachdienliche Hinweise. Tel.: 08025/299-0

mm

