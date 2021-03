Schliersee: Pfingstfest und Gartenzauber abgesagt

Zu viel Unsicherheit wegen Corona

Schliersee – Die Veranstaltungs-Saison in Schliersee ist noch in relativ weiter Ferne, da sind schon die ersten prominenten Ausfälle zu verzeichnen. Pfingstfest und Gartenzauber fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. Was den weiteren Jahresplan betrifft, wollen sie in Schliersee flexibel sein.