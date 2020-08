Schliersee: Pkw kollidiert mit Motorrad - Fahrer und Beifahrerin im Krankenhaus

In Schliersee ist eine Pkw-Fahrerin beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. Dessen Fahrer und Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht.

Schliersee - Eine 58-Jährige aus Pfaffenhofen an der Ilm ist am Dienstag auf der B307 in Schliersee mit einem 25-jährigen Münchner Motorradfahrer und seiner 19-jährigen Sozia aus Oberschleißheim kollidiert. Beide Zweiradfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 12.50 Uhr auf Höhe des Parkplatzes südlich der Surfschule. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Norden. Als sie nach links auf den Parkplatz abbog, übersah sie wohl das entgegenkommende Motorrad. Der Fahrer und seine Beifahrerin stürzten und wurden mittelschwer verletzt. Die Polizei Miesbach nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.