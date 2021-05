Vergewaltigung in Seniorenresidenz Schliersee: Zeugenaussagen erschüttern - Urteil gefallen

88-Jähriger wegen Angriff auf Heimbewohnerin vor Gericht

Ein 88-jähriger Mann hat eine Heimmitbewohnerin so stark verletzt, dass sie ein paar Tage später starb. Vor Gericht ist nun das Urteil gefallen.

Update von Freitag, 21. Mai 2021:

Nach der Vergewaltigung und dem gewaltsamen Tod einer dementen Altenheimbewohnerin muss ein 88-jähriger Mann dauerhaft in der geschlossenen Psychiatrie bleiben. Das Landgericht München II sah es als erwiesen an, dass der Alzheimer-Patient im Juli vergangenen Jahres brutal über die 85-Jährige herfiel, sie vergewaltigte und dabei so schwer verletzte, dass sie wenige Tage danach an den Folgen starb.

Schliersee: Prozess um Mord in Altenheim - Mann muss in Psychiatrie bleiben

Der 88-Jährige habe „Kraft und boxerisches Vorwissen“ gehabt, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Bott. Außerdem habe das Opfer „massive Verletzungen im Halsskelett“ erlitten. Dadurch schloss das Gericht auf einen Tötungsvorsatz. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann Vergewaltigung und Mord vorgeworfen. Diese Vorwürfe sah dann auch das Gericht bestätigt: Der Mann sei „für seinen Geschlechtstrieb über Leichen“ gegangen. Es sei darum „ein klassischer Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes“.



Der Verteidiger des alten Mannes hatte auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert. An dem Urteilsspruch hätte das aber ohnehin

nichts geändert. Der 88-Jährige ist wegen seiner schweren Erkrankung schuldunfähig und muss darum nicht ins Gefängnis, sondern wird „zum Schutz der Allgemeinheit“ in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.



Die Tat hatte sich in der Seniorenresidenz Schliersee ereignet, die in jüngster Zeit wegen angeblich schwerer Mängel in der Betreuung der Bewohner und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen in die Schlagzeilen geraten war. Die aktuelle Heimleitung bestreitet die Vorwürfe.

Update von Montag, 17. Mai 2021:

Im Prozess um eine mutmaßliche Vergewaltigung unter Demenzkranken in der Seniorenresidenz in Schliersee haben Polizeibeamte vor Gericht eine bizarre Situation beschrieben. Als sie im Juli 2020 in die Unterkunft gerufen wurden, fanden sie in einem Zimmer zwei ältere, nackte und blutverschmierte Personen vor. Das Opfer (85) lag im Bett, der Mann (88) wurde sitzend auf einem Stuhl festgehalten. „Er wollte mit ihr schlafen, sie hat sich nicht gewehrt“, erinnerte sich ein Beamter an die Aussage des 88-Jährigen, während er mit ihm auf dessen Abtransport wartete.

Schliersee: Seniorin in Altenheim vergewaltigt - Polizeibeamte schildern bizarre Situation

Angeblich war der Senior von einvernehmlichem Sex ausgegangen. Sie sei zugedeckt gewesen, er habe auf ihr gelegen, er kenne sie seit Jahren, sie seien super befreundet, verriet er dem Polizisten, und dass er in seinem Leben nur eine Straftat begangen habe, er sei in München einmal geblitzt worden. Außerdem war er fest davon überzeugt, über hundert Jahre alt zu sein. Offenbar hatte er auch geglaubt, sich in seinem Zimmer zu befinden, welches tatsächlich genau ein Stockwerk tiefer liegt. Das Zimmer wollte er verteidigen und er wollte sterben und er hielt die Tageszeit für Nacht, obwohl es hell war.



Die Polizisten, die rasch von einem schweren Sexualdelikt ausgehen mussten, nahmen erste Spuren von den Nägeln und Fingern. Dann zogen sie dem 88-Jährigen zum Schutz restlicher Spuren Staubsauger-Beutel über die Hände, Pfleger zogen ihn an. Die durch die Vergewaltigung schwer verletzte Frau brachten sie zum Rettungswagen. Zehn Tage später verstarb das Opfer an den schlimmen Blessuren. Der Prozess dauert an.

Ursprünglicher Bericht vom 5. Mai 2021:

Schliersee/München – Das Heim hätte ihr Schutzraum sein sollen, doch stattdessen wurde eine 85-Jährige im Sommer vergangenen Jahres genau dort so schwer vergewaltigt und verletzt, dass sie anderthalb Wochen später starb. Seit gestern muss sich der Täter, ein Mitbewohner (88), wegen Vergewaltigung und wegen Mordes vor dem Landgericht München II verantworten.

Er ist schwer dement und schuldunfähig. Auf einen Rollator gestützt und schwer nach vorne gebeugt, schlurfte der ältere Herr in den Gerichtssaal. Liebevoll wurde er von zwei Polizeibeamten begleitet. Sie halfen ihm auf die Anklagebank, der Blick des Mannes ging stumpf nach vorne.

Schliersee: Heimbewohner (88) vor Landgericht München

An einem Juli-Nachmittag 2020 soll er in der skandalumwitterten Seniorenresidenz Schliersee Fürchterliches getan haben (wir berichteten). Er war in das Zimmer genau über dem seinigen gegangen, hatte sich und die bettlägerige Frau nackt ausgezogen, sie mit wuchtigen Schlägen und Bissen schwer verletzt und sich dann an ihr vergangen. So jedenfalls stand es in der Antragsschrift. Die ebenfalls demente Frau konnte sich nicht wehren.

Als der diensthabende Pfleger den 88-Jährigen suchte und in dessen Zimmer aus dem Fenster schaute, erblickte er das mit Blut verschmierte Gesicht des Mannes. Er befürchtete einen Sturz, rannte eine Etage höher in das Zimmer der Frau und erstarrte vor Schreck. „Er war nackt, sie war nackt, überall war Blut“, berichtete der 30-Jährige. Dass hier eine Vergewaltigung stattgefunden hatte, ahnte der Pfleger da noch nicht. Er ließ die Meldekette anlaufen, schob den 88-Jährigen weg vom Bett.

Schliersee: Senior vergewaltigt und verletzt andere Heimbewohnerin schwer

Mit einem Kollegen musste er das Opfer die Treppe runtertragen. Der Aufzug funktionierte seit Wochen nicht mehr, weil vorangegangene Rechnungen der Wartungsfirma nicht bezahlt worden waren. „Normalerweise wäre das nie passiert“, sagte der Pfleger. Normalerweise wäre die Frau mobilisiert worden und hätte ihren Kaffee im Gemeinschaftsraum bekommen. Doch sie war seit Wochen nicht mehr aus dem Bett gekommen. Der Pfleger hatte die Heimleitung auf den Missstand hingewiesen, „doch das wurde ignoriert“, sagte er als Zeuge. Dass so etwas geschehen konnte, sei nicht vorhersehbar gewesen, bemerkte er.

Der 88-Jährige sei völlig unauffällig gewesen. „Der war total lieb und nett, wollte stets irgendwelche Rechnungen bezahlen“, erinnerte sich der 30-Jährige. Als er in das Zimmer gekommen sei, habe der Mann nur „Einbrecher, Einbrecher“ gesagt. Weil er der Verhandlung nicht folgen konnte und auch nicht genau wusste, wo er sich befand, wurde er von der Anwesenheitspflicht entbunden. Die Polizeibeamten brachten ihn wieder in die Psychiatrie.

Um seinen dortigen Verbleib geht es auch in dem Verfahren. Bestraft werden kann er nicht. Gegenüber einem Gerichtspsychiater hatte der Senior den Wunsch geäußert, er wolle schnell sterben. Er habe sich nichts vorzuwerfen, habe nie jemanden geschlagen. In seiner Jugend war der nur 1,60 Meter große Mann ein erfolgreicher Boxer gewesen und hatte in seiner Klasse mehrere Meisterschaften gewonnen. Vermutlich kamen daher auch die schweren Verletzungen der älteren Dame. Unter anderem hatte er ihr eine beidseitige Rippenserienfraktur zugefügt. Der Prozess dauert an.

