Zu wenig Personal fürs Bergseefest

Von: Daniel Krehl

Auf heuer aus dem Kalender gestrichen: das Bergseefest am Spitzingsee. © archiv al

Gefeiert hat Schliersee in diesem Sommer sicher nicht zu knapp. Gewissermaßen zum Abschluss der Saison fehlte in diesem Jahr aber: das Bergseefest am Spitzingsee. Der Grund: Es fehlt an Standlbetreibern.

Schliersee – Gelegenheiten zum Zusammensitzen gibt es in der warmen Jahreszeit in Schliersee reichlich. Angefangen beim Pfingstfest über das Dorffest in Neuhaus, das Gartenfest der Trachtler, das Brunnenfest der Blasmusik, das Waldfest des Skiclubs bis hin zum dreitägigen Seefest, bei dem unter der Regie der Gemeinde zahlreiche Vereine, aber auch Gastronomen die Standl betreiben. Ist das zu viel der Feste?

Bergseefest am Spitzingsee abgesagt: Nur zwei Zusagen erhalten

Heuer womöglich schon. Denn für das Bergseefest fanden sich zu wenig Standlbetreiber. Wo kein Bier, da kein Fest, und so stellten Gemeinde und Berggemeinschaft Spitzingsee ihre Bemühungen ein. Wie Mathias Schrön von der Gäste-Information auf Anfrage sagt, geschah dies bereits Ende Juni. Im Veranstaltungskalender für den August klafft somit eine kleine Lücke am vergangenen Wochenende.

„Wir hatten nur zwei Rückmeldungen“, sagt Marcus Votteler, Betreiber der Firstalmen und Vorsitzender der Berggemeinschaft. Angeschrieben habe man über die Gemeinde sicher 50, auch in Schliersee und auch Vereine. Der Rücklauf war eben mager. Die Begründung, die Votteler auf Nachfragen bekam war: der allfällige Personalmangel. „Das war die Hauptaussage.“ In guten Jahren habe man bis zu 20 Zusagen bekommen. Das Programm umfasste dann zum Beispiel noch Bullriding, Auftritte von Goaßlschnalzern und Showgruppen und das abschließende Brillantfeuerwerk mit Bengalo-Beleuchtung vor alpiner Kulisse. Die Absage des höchstgelegenen Seefests Bayerns (1100 Meter) betrachten die Beteiligten recht gelassen. „Es ist ja nicht für immer“, sagt Votteler. Im nächsten Jahr werde man einen neuen Anlauf wagen. „Ich bin optimistisch.“

Christkindlmarkt am Spitzingsee geplant

Denn dass die Bereitschaft, am Spitzingsee etwas für Gäste und Einheimische auf die Beine zu stellen, vorhanden ist, zeigt eine andere Veranstaltung. Unmittelbar vor Heiligabend wird es heuer einen Christkindlmarkt geben, was sich nach einer guten Idee anhört. Auch Votteler fragt rhetorisch: „Gibt es einen schöneren Platz für einen Christkindlmarkt?“ Hierfür seien die Rückmeldungen potenzieller Standlbetreiber deutlich zahlreicher als für das Bergseefest. Freitag und Samstag, 22. und 23. Dezember, können die Besucher vor der traumhaften Bergkulisse ihren Glühwein schlürfen. Eine mutmaßlich weiße Vorweihnacht. Denn, so Votteler: „Bei uns herrscht ja fast Schneegarantie.“

Je nachdem, ob es mit den anderen Christkindlmärkten klappt, könnte Schliersee den Advent sozusagen wieder durchfeiern. Markus Wasmeier lädt laut seiner Homepage am zweiten und dritten Adventswochenende zur Historischen Weihnacht ein, zudem gibt es ja noch den Christkindlmarkt am Heimatmuseum sowie die Romantische Weihnacht vor Gasthof Terofal und Bauerntheater. Und Sonnwend feiern sie in Schliersee ja lieber im Winter, gern am Tag vor der großen Silvesterparty.