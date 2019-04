Vier junge Münchnerinnen in Bergnot: Frau rutscht Hang 40 Meter weit hinab

Vier junge Frauen aus München sind am Karfreitagnachmittag bei einer Wanderung zum Jägerkamp in Bergnot geraten. Eine der Münchnerinnen rutschte dabei in unwegsamem Gelände einen Hang hinab. Die Bergwacht Schliersee musste sie mithilfe eines Hubschraubers befreien.

Spitzingsee – Wie Quirin Loher, Sprecher der Schlierseer Bergwacht, unserer Zeitung mitteilt, wurden die Bergretter am Karfreitag kurz vor 15 Uhr alarmiert. Sieben Einsatzkräfte der Bergwacht Schliersee rückten aus, auch der Polizeihubschrauber Edelweiß 2 wurde gerufen. Wie Loher, der den Rettungseinsatz auch selbst leitete, erklärt, hatten die vier jungen Frauen – alle etwa 20 Jahre alt – das schöne Frühlingswetter für einen Ausflug in die Berge im Spitzinggebiet genutzt. „Beim Aufstieg zum Jägerkamp haben sie sich verstiegen“, berichtet Loher. Das junge Quartett geriet in unwegsames Gelände. Und eine der Frauen kam dabei an einem Hang ins Rutschen. Erst nach rund 40 Metern kam sie verletzt zum Liegen.

Um die junge Frau aus ihrer misslichen Lage am Hang zu bekommen, wurde der Hubschrauber alarmiert. Zwei Bergwachtler ließen sich vom Hubschrauber zu der Verletzten abseilen und holten sie an Bord. Zum Glück war sie nicht schwer verletzt. „Sie hatte sich am Knie verletzt“, berichtet Loher. Die junge Münchnerin wurde schließlich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ihre drei Begleiterinnen blieben unverletzt, berichtet Loher.

Lesen Sie auch:

Glimpflich ging am Gründonnderstag die Notlage zweier verirrter Wanderer am Königssee zu Ende: Das Pärchen konnte gerettet werden - dafür mussten allerdings Bergwacht, Rettungshubschrauber und Wasserwacht bemüht werden.

Hüllenlos im Einsatz: Haushamer Bergwachtlerinnen ziehen sich für guten Zweck aus

Ansturm der Erholungssuchenden auf die Berge: Darum hat der Tegernseer Bergwacht-Chef aufgegeben

ag