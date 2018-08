Streit am Kirchbichlweg: „Wenn nötig verklagen wir die Gemeinde.“

Anwohner der Anlage am Kirchbichlweg klagen, der geänderte Bebauungsplan für das Gebiet vertreibe sie aus ihren Wohnungen. Sollte die Gemeinde nicht einlenken, wollen sie noch dieses Jahr vor Gericht ziehen.

Schliersee – Dieter Bäuerle fürchtet, schon bald zum Auszug aus der Wohnung gezwungen zu werden, in der er seinen Ruhestand verbringen wollte. Der 77-Jährige hatte vor 40 Jahren eine Eigentumswohnung im Kirchbichlweg gekauft, nördlich des früheren Alpenclubs (heute Hotel Karma Bavaria). Seit 11. Dezember vergangenen Jahres schreibt ein Bebauungsplan vor, dass 70 Prozent der Geschossfläche in den drei Gebäuden touristisch genutzt werden müssen, maximal 30 Prozent für Erstwohnsitze. Bäuerle und andere Anwohner fürchten, nach vier Jahrzehnten in Schliersee Opfer dieser Quote zu werden. Dagegen wollen Sie, wenn nötig, klagen, bevor am 11. Dezember dieses Jahres die Frist für Rechtsmittel abläuft.

Hans-Jürgen Renner (63), Verwalter der Wohnanlage, erklärt die Hintergründe: „Bereits jetzt werden knapp 45 Prozent der Wohnungen als Erstwohnsitze genutzt.“ Damit sei der Anteil der touristischen Geschossfläche unter der geforderten 70-Prozent-Quote. „Um diese zu erreichen, müsste ein erheblicher Teil dieser Anwohner ausziehen.“ Bleiben dürften nur die, die am schnellsten die Nutzungsänderung bei der Gemeinde beantragen. Das sei eine willkürliche Ungleichbehandlung.

Hinzu komme das Fünftel der Eigentümer, dass derzeit ihren Zweitwohnsitz in der Anlage hat: Auch für sie wäre kein Erstwohnsitz-Kontingent mehr frei. Wie Bäuerle erzählt, hätten er und viele andere Anwohner ihre Wohnungen als Alterssitz gekauft, wollen also ihren Erstwohnsitz irgendwann hierher verlegen. Das wäre nun unmöglich. Außerdem fürchten sie, die Wohnungen nur schwer verkaufen zu können, wenn sie nur touristisch genutzt werden könnten. Dadurch werde auch die Finanzierung eines Alternativplans schwer.

Für das Vorgehen der Gemeinde gibt es indes Gründe. Das angrenzende Hotel Karma Bavaria stellte seit dem Jahr 2013 mehrmals Wohnungen zum Verkauf, die nach einer dreijährigen Übergangsfrist auch als Erstwohnsitz genutzt werden könnten – versprach zumindest der Makler (wir berichteten). Um die touristische Nutzung zu sichern, erließ das Rathaus zunächst eine Veränderungssperre und änderte dann den Bebauungsplan. Bäuerle versteht das, sagt aber auch: „Ich habe meine Wohnung 1978 im Erstbezug gekauft, wie viele hier. Sie war nie eine Ferienwohnung.“ Von einem Wegfall für den Tourismus könne daher keine Rede sein.

Bäuerle glaubt an ein Kommunikationsproblem: „Die 30/70-Regel macht keinen Sinn. Da müssen die Daten der Gemeinde falsch sein.“ Die geht nur 20 bis 30 Prozent Erstwohnsitzfläche aus. Aus ihrer Sicht wäre der Bebauungsplan also kein Problem. „Vom Rathaus hat niemand mit uns gesprochen“, beklagt Renner. Deswegen sei vieles, was im Gemeinderat gesagt werde schlichtweg falsch – einschließlich des Erstwohnsitzanteils. „Aber die sind stur wie Panzer“, findet Bäuerle. Komme man ihnen nicht entgegen, bliebe den Eigentümern nur die Klage, bevor der Bebauungsplan in Kraft tritt. „Streit ist immer die schlechteste Lösung, aber man lässt uns keine Wahl.“

Bäuerle glaubt, vor Gericht bestehen zu können. Schon im Kaufvertrag war ihm zugesichert worden, die Gemeinde würde einer Nutzung der Wohnung als Erstwohnsitz zustimmen. Der Vertrag verweist auch auf das Grundbuch, in dem von Appartements und Wohnungseigentum die Rede sei, nicht aber von einer zwingend touristischen Nutzung. Das könne man jetzt nicht einfach ändern, findet Bäuerle.

„Wir wollen niemanden vertreiben“, stellt indes Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer klar. Er lädt die Beteiligten ein, sich direkt an ihn zu wenden: „Hier besteht wohl nur Erklärungsbedarf. Wir finden sicher eine einvernehmliche Lösung.“ Der Bebauungsplan basiere auf den aktuellen Zahlen des Einwohnermeldeamtes. Sollte es gute Gründe geben, diese zu korrigieren, sei die Gemeinde dazu gerne bereit. Die 30-Prozent-Grenze für Erstwohnsitze sei keineswegs fix.

