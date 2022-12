SUV verletzt beim Ausparken Fußgänger

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Beim Ausparken ihres SUV nahe dem Edeka in Schliersee hat eine Autofahrerin einen Passanten erfasst und verletzt.

Einen SUV ein- und auszuparken, das will gelernt sind: Die Fahrerin eines schwarzen SUV hat am vergangenen Freitag, 2. Dezember, kurz nach 17 Uhr, beim Rückwärts-Ausparken einen Fußgänger übersehen und angefahren. Der Polizei zufolge geschah das Unglück an der Werner-Bochmann-Straße gegenüber dem Edeka.

Die Unfallverursacherin sprach zunächst mit dem Unfallopfer. Da dieser jedoch angab, unverletzt zu sein, wurden keine Personalien ausgetauscht. Die Fußverletzungen bemerkte der Geschädigte erst später. Offenbar hatte er zunächst einen Schock erlitten und war deshalb handlungsunfähig. Die Unfallverursacherin und Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 zu melden.

