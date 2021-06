Schliersee: Traktor erwischt beim Abbiegen Audi

von Christian Masengarb schließen

Schliersee - Am Sonntag hat ein Gmunder (43) in Schliersee beim Abbiegen mit dem Anhänger seines Traktors den Audi eines Warngauers (60) gestreift. Laut Polizei wollte der Gmunder gegen 15.55 Uhr von der Breitenbachstraße am Bahnübergang nach links auf die Miesbacher Straße (B307) fahren. Der Warngauer, aus Miesbach Richtung Schliersee unterwegs, ließ den Traktor einbiegen. Dabei wählte dessen Fahrer einen zu engen Kreis und streifte mit seinem Anhänger den Audi am vorderen linken Kotflügel. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro. Verkehrsbehinderungen entstanden nicht.