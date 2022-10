Schliersee tut etwas für Radfahrer

Von: Daniel Krehl

Unerwünschte Situation: Für Radfahrer, die mangels eigener Wege auf der Bundesstraße fahren müssen – hier am Strandbad –, will Schliersee nächstes Jahr Verbesserungen schaffen. © stefan schweihofer

Die Gemeinde Schliersee ist bislang kaum damit auffällig geworden, viel für Radfahrer zu tun. Das soll sich nun ändern: Sie will die Infrastruktur für Radler nun abschnittsweise verbessern.

Schliersee – Die Gemeinde Schliersee ist bislang kaum damit auffällig geworden, viel für Radfahrer zu tun. Das soll sich nun ändern. Zwischen Ortskern und Fischhausen soll die Infrastruktur für Radler nach und nach verbessert werden. Als erstes auf dem Abschnitt bis zum Strandbad.

Das Thema Radwege war öffentlich in Schliersee zuletzt Anfang 2021 aufgeploppt. Gerhard Waas (Grüne) hatte dem Gemeinderat seine Vision von einer Zweirad-Verbindung von Miesbach bis nach Fischbachau präsentiert und Zustimmung erhalten. Die Corona-Pandemie verzögerte eine intensivere Weiterbehandlung erst einmal, in der Gemeinderatsklausur heuer kam es dann unter dem Punkt Ortsmitte doch wieder aufs Tableau, und nun gab es einen Ortstermin mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim, das für die Bundesstraße zuständig ist. Auf diese müssen Radler am Ostufer des Sees immer wieder ausweichen, was nicht nur lästig, sondern auch gefährlich ist. Ein Umstand, an dem die Gemeinde etwas ändern möchte. Bereits für nächstes Jahr, so erklärt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage, soll der Bereich zwischen Siebzehnrübl/Schlierseer Hof und dem Strandbad, wenn nicht gar bis zum Surfstadl („Ostufer“) ertüchtigt werden.

Radweg erscheint notwendig

Ein Radlweg auf dieser Seite des Sees erscheint notwendig, hat auch Waas festgestellt. Er war ebenso wie sein Fraktionskollege Bernd Mayer-Hubner, Wolfgang Mundel (CSU) und Uschi Bommer (Die Schlierseer) beim Ortstermin dabei. Am Westufer entlang, also vorbei an Campingplatz und Rixneralm, würden sich speziell an schönen Tagen immer wieder Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern ergeben, zudem sei der Weg an der B 307 entlang schlichtweg der kürzere, so Waas.

Auf diese Bundesstraße müssen die Radler immer wieder wechseln, weil der Platz noch nicht einmal für einen kombinierten Geh- und Radweg reicht, von getrennten Verkehrswegen ganz zu schweigen. Auf dem nun als Bauphase I angedachten Abschnitt tut sich die Gemeinde noch verhältnismäßig einfach. Zwischen Schlierseer Hof und Strandbad gibt es zum Beispiel zwei Wege, einen an der B307 und einen direkt am Seeufer entlang. Da bietet sich an, einen als Rad- den anderen als Fußweg auszuweisen. Am Strandbad selbst wäre laut Schnitzenbaumer für einen kombinierten Weg genug Platz, allerdings stehen da ein paar Bäume im Weg.

Knifflige Stellen am Ostufer

Im weiteren Verlauf wird es teilweise richtig eng. Beim Ortstermin habe das Bauamt wissen lassen, dass ein Verengen der Bundesstraße zu Gunsten eines Radwegs nicht in Frage komme. Allenfalls über eine entsprechende Markierung der Fahrbahn könne man nachdenken, berichtet Schnitzenbaumer. Über Lösungen an neuralgischen Stellen – zum Beispiel an der Bushaltestelle an der Gruppenschule – müsse man nun nachdenken.

Auf jeden Fall, so sagt der Bürgermeister, brauche es Gespräche mit der Naturschutzbehörde und – wenn man dem See nahekommt – der Bayerischen Flüsse- und Seenverwaltung. Zumindest ein Termin mit letzterer steht noch aus. Zudem will sich Schnitzenbaumer nach den Möglichkeiten einer staatlichen Förderung erkundigen. Allmählich scheint auch in Schliersee beim Radverkehr etwas vorwärts zu gehen.