Schliersee: Ukrainerin lebt in Obdachlosenheim - „Vermisse meine Heimat“

Diana Nechyporenko lebt in Schliersee in einer Obdachlosenunterkunft. Die Küche besteht aus einer provisorischen Herdplatte.

Sie floh mit ihren Kindern

Diana Nechyporenko ist mit ihren Kindern aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet. Nun lebt sie in einer Obdachlosenunterkunft in Schliersee - und bangt um ihre Zukunft.

Schliersee – Aus dem Fenster ihrer Vier-Zimmer-Wohnung hat Diana Nechyporenko die ersten russischen Raketen fliegen sehen. Bis zu diesem Tag war der Ausblick etwas Besonderes. Hoch über der Stadt Mykolajiw, ganz im Süden der Ukraine, fiel ihr Blick auf einen Park und den angrenzenden Fluss, der im Schwarzen Meer mündet. Fliegen sie drüber? Oder treffen sie das Haus? Die Ukrainerin wusste es nicht. Niemand wusste das. Nechyporenko hetzte mit ihren drei Kindern vom neunten Stock nach unten. Sie nahmen die Treppe, der Aufzug war kaputt. Im Nachbargebäude versteckte sich die Familie in einer Art Bunker, bis es vorbei war. Doch es war nicht vorbei – nie länger als einen einzigen Tag. Nach einer Woche, es war Dienstag, 8. März 2022, verstand die Mutter: „Es geht nicht mehr. Wir müssen hier weg.“

+ Das Gebäude der Universität von Mykolajiw liegt nach einer Bombardierung der Stadt durch die russischen Streitkräfte in Trümmern. © Hector Adolfo Quintanar Perez/ZUMA Press Wire/dpa

Während die 40-Jährige erzählt, sitzt sie auf einem ausgeleierten Bürostuhl in der Schlierseer Obdachlosenunterkunft. Durch das einzige Fenster im Raum fällt gedämpftes Licht, die Scheibe ist beschlagen. Vielleicht stammt der Dunst aus der Kochnische, die aus einer provisorischen Herdplatte besteht. Vielleicht kommt er auch aus dem Schlafzimmer. Die beiden Räume trennt nur ein Seidenvorhang. Lüften will Nechyporenko nicht. Die Heizung ist schon wieder ausgefallen. Die Ukrainerin lächelt das weg. Auch, dass sie in der Unterkunft keine Waschmaschine hat. Hinter Nechyporenko stehen zwei große Plastikwannen, die sie im Gemeinschaftsbad mit Wasser auffüllt. Handwäsche.

Flucht dauerte drei Tage

Früher war das anders. „Ich hatte eine gute Kindheit“, sagt Nechyporenko, ihr Blick wandert verträumt nach draußen. Im Alter von 14 Jahren zog sie mit ihren Eltern von Odessa nach Mykolajiv. Später lernte sie ihren Mann kennen, bekam drei Kinder. Vika, die Kleinste, ist heute sechs Jahre alt. Mit ihrer volljährigen Tochter Galina und dem mittleren Sohn Varnavas (13) lebte die Familie in großen Zimmern. „Wir hatten kein Ledersofa“, sagt Nechyporenko. Wieder lacht sie und ergänzt: „Es war trotzdem schön.“ Abends spielte die Familie Schach, tagsüber arbeitete die Mutter in einem Laden, ihr Mann war auf Baustellen oft im Ausland. So war das auch am 8. März. Die Mutter war allein mit ihren Kindern, auch bei der Flucht.

+ Varnavas (13) und Vika (sechs) leben mit Diana Nechyporenko in Schliersee. © privat

Drei Tage dauerte die Zugfahrt, vielleicht vier. Genau kann sich Nechyporenko nicht erinnern. An der Grenze zur Slowakei in Uschgorod traf die Familie auf den Vater. „Wir wollten weiter nach Berlin“, sagt die Mutter. Doch es kam anders. Eine fremde Frau sagte: „Fahrt nach München. Dort ist es einfacher.“

Helfer hofft darauf, dass die Familie eine Bleibe findet

Einen Monat lang durften die Ukrainer in einem Hotel wohnen. Ein Ehepaar vermittelte sie nach Agatharied; die Familie kam auf dem Berghof unter, bis die nächsten Gäste kamen. Andreas Kowalzik vom Helferkreis Schliersee wurde aktiv, fragte nach einer Unterkunft herum. Vergeblich. Acht Wochen lang, ab dem 8. April, nahm der Haushamer die Familie bei sich auf. „Wir waren stark herausgefordert“, sagt Kowalzik. Abends putzte die deutsche Familie Vika die Zähne. „Das hätte sonst niemand gemacht.“ Und doch sei es eine schöne Zeit gewesen. Kowalzik spricht von einer Schlittentour und vom Schneemann-Bauen. Aber auch von Schriftkram und anstrengenden Tagen im Homeoffice.

Zwischenzeitlich kam die Familie in einem Haus unter, das einem Bekannten von Kowalzik gehörte. Die Bleibe wurde abgerissen. Auch die Familie zerbrach, der Vater zog aus. Die Ukrainerin will nicht darüber sprechen. Sie sagt nur: „Ich weiß nicht, wo er ist. In München vielleicht.“ Die älteste Tochter Galina bekam einen Küchenjob in einem Restaurant, konnte dort auch wohnen. Für die Mutter mit Vika und Varnavas blieb das Obdachlosenheim mit einem Bett und zwei fleckigen Matratzen. „Als vorübergehende Notlösung“, sagt Kowalzik. Er stehe zwischen den Stühlen, sagt er. „Ich hoffe auf ein Wunder, dass nun ein anderer sein Haus und sein Herz öffnet.“

Ihr Glaube an Gott hilft der Ukrainerin

Diana Nechyporenko ist dankbar. „Es ist wie ein Team, wie eine Kette von Leuten“, sagt sie auf russisch, übersetzt von Mila Weber aus dem Helferkreis. Die Ukrainerin weiß, dass sie im Obdachlosenheim nicht lange bleiben darf. Zurück in die Ukraine will sie nicht. Sie wüsste nicht, wohin, sagt Nechyporenko. „Ich habe Freunde gefragt, ob unser Haus noch steht.“ Niemand kannte die Antwort. „Alle sind weg.“

Verstreut im Zimmer liegen nur wenige Dinge. Klamotten, Schuhe, ein Bettlaken und ihre Katze – mehr konnte die Familie nicht mitnehmen. Die Stimme der 40-Jährigen bricht kurz, dann erzählt sie weiter. „Ich vermisse meine Heimat. Und meinen Bruder.“ Er durfte nicht ausreisen; musste auch die 70-jährige Mutter allein beerdigen. „Sie war vorher krank, mit dem Stress ist es schlimmer geworden.“

Auch Nechyporenko ist nicht gesund. „Irgendetwas stimmt nicht“, sagt sie und deutet auf ihren Rücken. Arbeiten kann sie auch deshalb nicht, weil sie für ihre Kinder da sein muss, wenn sie aus der Schule kommen. Vormittags lernt die Mutter Deutsch mit Youtube-Videos auf einem rosafarbenen Handy. „Nicht sehr erfolgreich“, sagt Nechyporenko. Trotzdem will sie es versuchen, weil sie nicht zurück möchte, nicht an den Ort, an dem Raketen ihre Familie bedrohen. Dass der Krieg beginnt, habe sie kommen sehen. „Es wurde viel darüber geredet.“ Ein Mann sagte auf dem Spielplatz zu ihr: „Ihr müsst bald fliehen.“ Sie habe es gespürt, sagt Nechyporenko. Sie spricht von einem Zeichen, vielleicht von Gott. Um 4 Uhr morgens vibrierte ihr Handy. Es war der 24. Februar 2022, die Nachricht des Überfalls verbreitete sich. „Ich hatte Angst, aber der Glaube hat mir Kraft gegeben“, sagt die Mutter. „Es wird alles gut.“

