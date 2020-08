Schliersee: Unbekannter Rowdy zerkratzt Auto

Ein unbekannter Rowdy hat in der Nacht zum Montag ein Fahrzeug im Moosweg in Schliersee beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Schliersee - Ein unbekannter Rowdy hat in der Nacht zum Montag ein Fahrzeug im Moosweg in Schliersee beschädigt. Wie die Polizei meldet, entdeckte der Eigentümer um 7 Uhr morgens einen langen Kratzer an der Fahrertüre. Als Tatwerkzeug wird ein spitzer Gegenstand wie zum Beispiel ein Schlüssel vermutet. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf circa 500 Euro. Zeugen sollen sich unter 0 80 25 / 29 90 melden.

