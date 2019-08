Gefährlicher Ausraster: Wanderer drängt Mountainbiker ab - dann schlägt er auch noch zu

Die Polizei sucht nach einem rabiaten Wanderer: Der bislang Unbekannte hat am Sonntag im Bereich Schliersee einem Mountainbiker völlig unvermittelt einen Faustschlag verpasst.

Schliersee – Dass sich Wanderer und Mountainbiker am Berg mit unterschiedlichen Interessen in die Quere kommen, kann schon mal vorkommen. Dass einer den anderen völlig unvermittelt angreift und verletzt, geht trotzdem nicht. Jetzt sucht die Polizei nach einem rabiaten Wanderer, der am Sonntag in Schliersee einem Weyarner völlig unvermittelt einen Faustschlag verpasste.

Das berichtet die Polizei über den Fall: Völlig unvermittelt schlug ein bislang unbekannter Täter am Sonntag in Schliersee auf einen entgegenkommenden Mountainbiker ein, sodass dieser zu Sturz kam und sich nicht unerheblich verletzte. Gegen 12 Uhr befuhr der 33-jährige Weyarner mit seinem Bike laut Polizeibericht die Forststraße aus Richtung Kreuzbergalm kommend in Richtung Hennereralm. Einige hundert Meter unterhalb der Kreuzbergalm kam dem Radler ein Wanderer in weiblicher Begleitung bergaufwärts entgegen.

Als der Biker an dem Mann vorbeifahren wollte, trat der Wanderer dem Polizeibericht zufolge immer weiter in die Fahrspur des Radlers, sodass der Weyarner seine Fahrt verlangsamen musste. Der Bergsteiger ging weiter auf den Radler zu und drängte ihn weiter in Richtung dem Rand der Forststraße, ehe er ihm völlig unvermittelt und ohne etwas zu sagen mit der rechten Faust auf die linke Gesichtshälfte schlug.

Schlierseer Berge: Wanderer drängt Mountainbiker ab - dann schlägt er auch noch zu

Durch den Schlag kam der Mountainbiker zu Sturz und blieb neben der Forststraße liegen. Er erlitt durch den Schlag eine blutende Platzwunde im Gesicht sowie diverse Abschürfungen und Prellungen durch den Sturz, welche im Anschluss im Krankenhaus Agatharied behandelt werden mussten. Außerdem wurde auch sein Fahrrad erheblich beschädigt.

+ In den Schlierseer Bergen unterhalb der Kreuzbergalm soll sich der Angriff zugetragen haben. © Google Maps Der Wanderer ließ den Verletzten einfach auf der Forststraße liegen und setzte nach einem kurzen Streitgespräch seinen Weg in Richtung Kreuzbergalm fort. Eine Fahndung nach dem Täter mit mehreren Polizeistreifen auf beiden Bergseiten verlief im Anschluss leider ergebnislos, teilt die Polizei mit.

Zoff am Schliersee: Polizei sucht rabiaten Wanderer

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 alt, circa 1,90 Meter groß, sehr muskulös, schwarzhaarig, bekleidet mit einem blauen T-Shirt, kurzer Hose, blau-grauen Schuhen und Rucksack. Der Mann sprach hochdeutsch. Die Polizeiinspektion Miesbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Täter geben können, sich unter 08025 / 299-0 bei der Polizeiinspektion Miesbach zu melden.

