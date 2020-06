Am Donnerstag hat ein Unbekannter in einem Schlierseer Supermarkt einen Streit angezettelt. Mitarbeiter beschreiben den Aggressor als Anfang 20, schlank - und zwei Meter groß.

Schliersee - Am Donnerstag hat ein Unbekannter im Edeka an der Bahnhofstraße in Schliersee einen Streit angezettelt. Mitarbeiter beschreiben den Aggressor als Anfang 20, schlank und rund zwei Meter groß.

Schliersee: Zwei-Meter-Mann zettelt Streit im Supermarkt an

Laut Polizei beschwerte sich der Mann gegen 13.15 Uhr über Unstimmigkeiten beim angezeigten Gewicht einer Gemüsepackung auf der Waage des Supermarkts. Der Mitarbeiter ab der Kasse versuchte, sich zu erklären. Der Mann ließ sich aber nicht besänftigen.

Es folgte eine längere Diskussion. Der Mann wurde dabei immer aggressiver. Laut dem Mitarbeiter verhielt er sich uneinsichtig und zeigte sich unzufrieden mit dessen Erklärungen.

Der Mitarbeiter bat den Mann daraufhin, das Geschäft zu verlassen. Dieser weigerte sich. Er zog sein Handy und begann, das Gespräch zu filmen. Der Mitarbeiter rief daraufhin die Polizei.

Noch bevor diese im Edeka eintraf, floh der Zwei-Meter-Mann.

Die Polizei Miesbach hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Es geht um Hausfriedensbruch und Verletzung der Vertraulichkeit des nicht öffentlich gesprochenen Wortes. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0 80 25 / 29 90)

Rubriklistenbild: © dpa / Carsten Rehder