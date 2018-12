Rückzug nach wochenlangem Schweigen

31 Jahre hat es funktioniert, auch wenn es manches Mal schwierig war. Für 2019 sieht’s momentan aber zappenduster aus: Es wird womöglich keinen Alpentriathlon in Schliersee geben. Weil es zwischen Gemeinde und Veranstalter knirscht.

Schliersee – Ausdauer-Sportler wie Triathleten planen langfristig. Vielfach steht schon jetzt die Wettkampfagenda für das nächste Jahr, auf Veranstalterseite sowieso. In den einschlägigen Sport-Kalendern aber fehlt der Alpentriathlon in Schliersee. Die Event Agentur Comminco aus Bad Tölz, die seit drei Jahren als Veranstalter fungiert, hat sich noch nicht entschlossen, es ein weiteres Mal anzupacken. Als Grund nennt Geschäftsführer Christian Deissenberger die Unsicherheit bezüglich der Kosten.

Den Anfang nahm die Misere im September. Wie Deissenberger berichtet, offenbarte ihm der Miesbacher Kreisbrandmeister Christian Probst, dass nächstes Jahr neben den Stundensätzen für Einsatzkräfte der Feuerwehr – sie helfen bei der Streckensperrung – wohl auch Kosten für Fahrzeuge anfallen. werden. Von „bis zu ein paar Tausend Euro“ sei die Rede gewesen, berichtet Deissenberger. Da dieses Geld aber nicht an den Feuerwehrverein, sondern an die Gemeinde geht, fragte der Communico-Geschäftsführer im Schlierseer Rathaus nach. Bei einem anschließenden Gespräch habe ihm Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) versichert, er kümmere sich um die Angelegenheit.

Tatsächlich fragte auch der Rathaus-Chef bei Probst nach. Die Antwort: Es gehe um Fahrzeuge der Feuerwehren Fischbachau und Parsberg, Kosten von 350 bis 400 Euro. Also nicht die Welt. Nur kam diese Info nie bei Deissenberger an. Und bei drohenden Mehrkosten im vierstelligen Bereich wollte der Veranstalter nicht einfach so loslegen. Mit den bisherigen Triathlons habe er kein Geld verdient.

Lesen Sie auch: Durch drei Disziplinen gekämpft - wie unser Reporter seinen erste Triathlon erlebte

Dessen Darstellung zufolge passierte nach dem Gespräch mit Schnitzenbaumer vier Wochen gar nichts. Auf eine E-Mail habe der Bürgermeister wiederum geantwortet, er kümmere sich. Nach weiteren drei Wochen wurde es Deissenberger zu bunt. Es war bereits Ende November. In einer Mail teilte er dem Bürgermeister mit, dass er sich ob der genannten Unklarheit nicht in der Lage sehe, den Alpentriathlon durchzuziehen – und bot ein weiteres Gespräch an. Eine Antwort sei auch gekommen – diese Woche am Dienstag.

An diesem Tag saß auch der Gemeinderat zusammen. Dort stellte Schnitzenbaumer auf Anfrage von Astrid Leitner (CSU) die Sachlage dar, berichtete von dem (Teil-) Rückzug des Veranstalters und dass er Deissenberger den gleichen Umfang an gemeindlicher Unterstützung zugesichert hat, den es auch bisher gab. Und der ist nicht unbeträchtlich. Bauhof- und Gäste-Info-Mitarbeiter helfen beim Alpentriathlon mit, auch die Vitalwelt steht den Sportlern zur Verfügung. In der Summe belaufe sich der Gegenwert gemeindlicher Leistungen auf rund 20 000 Euro. „Aber: Die Gemeinde ist nicht der Veranstalter“, bekräftigte Schnitzenbaumer. Dennoch werde sie versuchen, den Alpentriathlon zu retten. Wenn es 2019 nicht klappen sollte, dann ein Jahr darauf. Gespräche, auch mit Hauptsponsor Sixtus, würden laufen.

Aus das findet in Schliersee statt. Schliersee-Lauf: Wunderschön, aber ganz schön hügelig

Eigentlich muss es richtig schnell gehen. Zum Vergleich: Als Communico vor drei Jahren einstieg, war es Mitte Oktober. Bis morgen, Freitag, habe ihm die Gemeinde Zeit gegeben, sich zu entscheiden, sagt Deissenberger. Das wird aber nicht passieren „Ich lass’ mich nicht unter Druck setzen.“ Zumal nicht, nach dieser Vorgeschichte. „Bei einer Veranstaltung, auf der Schliersee draufsteht, erwarte ich mir zumindest eine Reaktion.“ Die Enttäuschung ist groß. „Mit tut das richtig leid, wir haben viel in das Event investiert und waren auf einem guten Weg.“ Eine Entscheidung werde im Januar treffen.

Bedauern auch bei Schnitzenbaumer. Er habe durchaus versucht, Deissenberger zu kontaktieren, ließ er am bei einer kurzen Diskussion nach der Gemeinderatssitzung wissen. Die Veranstaltung sei ein Aushängeschild für die Region. „Der Werbewert lässt sich gar nicht hoch genug einschätzen.“