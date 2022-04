„Die Musik hält einen jung“

Wenn am Schliersee Klassik erklingt, hat fast immer einer seine Hände im Spiel: Timm Tzschaschel. Heute feiert der Dirigent seinen 80. Geburtstag.

Schliersee – Wenn am Schliersee Klassik erklingt, hat fast immer einer seine Hände im Spiel: Timm Tzschaschel. Der Dirigent und Pianist hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Musik dorthin zu bringen, wo sie hingehört: unter die Menschen. Am heutigen Montag kann der Schlierseer seinen 80. Geburtstag feiern. 1985 zogen Tzschaschel und seine Frau Bettina mit den zwei Kindern nach Schliersee. Es wurde dem gebürtigen Berliner, der beruflich international unterwegs war, eine Heimat.

Als Dirigent kam Tzschaschel in seinem Berufsleben viel herum. 16 Jahre lang wirkte er an verschiedenen Theatern, erst sechs Jahre in Lübeck, dann drei an der Staatsoper in Stuttgart, sieben an der Volksoper in Wien. Nach einer Pause wurde Tzschaschel Chefdirigent beim Bangkok Symphony Orchestra. In dieser Zeit war er gewissermaßen als „kultureller Botschafter“ in aller Welt zu Gast: „Ich war zu vielen Konzerten unterwegs, von Hanoi bis Skopje, das ging über den Deutschen Musikrat und das Auswärtige Amt“, erinnert sich Tzschaschel. Nach dreieinhalb Jahren in Thailand kehrte er 1994 schließlich ganz an den Schliersee zurück.

Schlierseer Dirigent Timm Tzschaschel wird heute 80 Jahre

Als Kulturbotschafter und insbesondere als Botschafter der klassischen Musik wirkt Tzschaschel seither aber nahtlos weiter – bis heute: Seit 28 Jahren gestaltet er seine Gesprächskonzert-Reihe „Plauderei am Klavier“, die noch im Jahr seiner Rückkehr aus Bangkok Premiere feierte. Im Durchschnitt sieben Mal im Jahr – abgesehen von Pandemiezeiten – bringt Tzschaschel am Klavier auf locker leichte Weise seinem Publikum Musikgeschichte näher. Und lernt dabei selbst bis heute immer wieder dazu. Woher kommt dieser Antrieb? „Ich bin durch und durch Musiker“, antwortet Tzschaschel. „Mein ganzes Leben lang hab ich immer Musik gesucht, die nicht jeder kennt, und ich habe ein Mitteilungsbedürfnis, Menschen zu etwas Schönem zu überreden und meine Begeisterung auf andere zu übertragen.“ Das gelingt ihm offenbar auch bei Ensembles nachhaltig: Seit rund 20 Jahren leitet er den Schlierseer Alpenchor, vor einigen Jahren übernahm er auch die Leitung beim Liederkranz Tegernsee. Hinzu kommen Projektorchester wie etwa zum Schlierseer Kulturherbst oder jüngst für das Benefizkonzert „Mozart für die Ukraine“ (wir berichteten).

Geschenke? Bitte an die Ukraine-Hilfe

Auch persönlich versucht Tzschaschel Geflüchteten zu helfen: Ein 14-jähriges Mädchen, das mit seiner Mutter aus dem Krieg gegen die Ukraine geflohen ist, kommt derzeit täglich in sein Haus, um dort Klavier zu spielen. „Sie übt hier eineinhalb Stunden, und dann spiele ich mit ihr noch etwas vierhändig.“ Die Musik tut dem traumatisierten Mädchen gut, weiß Tzschaschel. „Die Kinder aus der Ukraine sind zum Teil sehr musikalisch. Musik hat dort einen ganz anderen Stellenwert als bei uns zumindest auf dem Land.“ Tzschaschel bittet daher auch darum, statt Geschenken zu seinem runden Geburtstag lieber zu spenden über den Verein „Wir helfen Menschen e.V.“ (Steuernummer 211/111/60527, IBAN DE32 7425 1020 0120 0471 54) unter dem Stichwort „Ukraine-Hilfe Schliersee“. Das Geld kommt Flüchtlingen aus der Ukraine im Landkreis zugute.

Sich selbst schenkt er zum Runden – wie könnte es anders sein – Musik: Beim Schlierseer Kulturherbst, der für Oktober geplant wird, will er wieder ein Symphoniekonzert beisteuern und dort abermals eine große Eigenkomposition aufführen: seine Vertonung des „Sonnengesangs des Heiligen Franz von Assisi“ aus dem Jahr 2014. „Ich bin eigentlich ein alter Rentner“, sagt Tzschaschel augenzwinkernd, „aber die Musik hält einen jung!“