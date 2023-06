Schlierseer Fischer wollen ans Seeufer ziehen

Ein guter Platz für eine Fischerei? Hier, gleich neben dem Strandbad, wollen die Schlierseer Jungunternehmer bauen. Doch noch bestehen Hindernisse. © Christian Scholle

Eine Fischerei am Seeufer? Eigentlich nichts ungewöhnliches. Dennoch sorgte ein solches Vorhaben im Schlierseer Bauausschuss auf Skepsis.

Schliersee – Betriebe, die man nicht überall findet und die mit regionaler Ware handeln, stehen jeder Gemeinde gut zu Gesicht. Schliersee hat solche Betriebe, allen voran Slyrs und Essendorfer. Und Schliersee hat seit ein paar Jahren eine Fischerei. Diese wäre, so findet Lukas Müller, direkt am See besser aufgehoben als an ihrem jetzigen Standort an der Bundesstraße. „Das wäre schon schön, und das gibt es an anderen bayerischen Seen auch“, sagt der Fischwirtschaftsmeister. Einen Platz hätten die Jungunternehmer schon: Auf der Landzunge gleich neben dem Strandbad. Das Vorhaben stand nun im Schlierseer Bauausschuss zur Diskussion, erhielt dort allerdings nur eine knappe Zustimmung. Für eine Umsetzung muss erst noch der Bebauungsplan geändert werden. Vorgesehen ist auch ein Bootshaus. Mit dem Plan wird sich folglich auch der Gemeinderat befassen.

In Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) haben die Fischer einen glühenden Befürworter. „Das passt bestens dahin“, sagte er in der Sitzung. Wolfgang Mundel (CSU) sah das eindeutig anders: „Das ist ein einzigartiger Platz.“ Den wolle er nicht für einen Gewerbebetrieb freigeben. Das Problem: Im Bebauungsplan ist schon jetzt ein Gebäude vorgesehen, ein Pavillon zur Bewirtschaftung eines Biergartens. Der könnte quasi sofort gebaut werden. Dem gegenüber sei das Fischerei-Vorhaben „viel harmloser“, so Schnitzenbaumer. Auch dem Bootshaus kann der Bürgermeister optisch viel abgewinnen. „Das sind Fotomotive.“ Mundel findet eher, dass dadurch der Blick verbaut wird. Im Bebauungsplan von 2002 ist allem Anschein nach auch das Bootshaus vorgesehen. Eine entsprechende Fläche mit eigener Flurnummer ist eingezeichnet. Genannt ist das Bootshaus allerdings nicht.

Verkaufsraum mit Gastro soll kleiner werden als der aktuelle

Brauchen könnten die Fischer es gut. Im Auftrag der Pächtergemeinschaft, bestehend aus den Fischereivereinen Miesbach-Tegernsee und Schliersee, dürfen sie die Netzfischerei im Schliersee betreiben. Im Gebäude (Grundfläche etwa 80 Quadratmeter) sollen Müller zufolge ein Verkaufsraum, viel kleiner als der jetzige, sowie Flächen für Verarbeitung und Lagerung/Kühlung der Fische unterkommen. „Weniger gastronomisch“, sagt Müller. Denn Schwerpunkt der Fischer sei das Beliefern von Gastro-Betrieben. Und gleich nebenan liege ja das Strandbad. „Mit dem arbeiten wir auch zusammen.“

Die Planung für die Fischer übernimmt Johannes Wegmann, der praktischerweise Vorsitzender des Touristik-Vereins ist, dem das Grundstück gehört. Im Ausschuss sagte er: „Der Grundriss ist noch in der Entwicklung.“ Auch der noch nicht berücksichtigte Sanitärbereich werde kommen.

Klare Forderung: Für Rettungsdienste muss Platz genug sein

Bei der Positionierung des Gebäudes und den vier Stellplätzen auf dem Gelände werden die Fischer und ihr Architekt genau hinschauen müssen. Mundel und Sprenger bereitete erhebliche Bauchschmerzen, dass die Rettungsdienste behindert werden könnten. „Der Zugang für Wasserwacht und Feuerwehr muss gesichert sein – und zwar anständig“, unterstrich Sprenger. Bei Großeinsätzen würden dort die Rettungsboote ortsferner Organisationen zu Wasser gelassen. Die einzige Möglichkeit im Ortsbereich Schliersee. Müller sagt auf Anfrage, er sei sicher, den Zugang gewährleisten zu können.

Angesichts der Hindernisse, die noch zu überwinden sind, ist es wohl ganz gut, dass es Müller & Co. nicht pressiert. „Das Projekt steht erst am Anfang.“

Diese Stelle am See könnte sich zu einem kleinen Gastrozentrum entwickeln – zumindest im Sommer. Denn neben Strandbad und der Fischerei im Imbiss gibt es ja noch die Pläne zur Wiedererrichtung des Fischerstüberl ein paar Meter weiter nördlich (wir berichteten).