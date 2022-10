Schlierseer Kulturherbst 2022: Auftakt mit Botschaften

Von: Katrin Hager

Im Vitalweltforum zeigt Manfred Mayerle Bilder, Hubert Maier steuert Steinskulpturen bei. © Stefan Schweihofer

Die 14. Ausgabe ist eröffnet: Der Schlierseer Kulturherbst ist mit der begleitenden Ausstellung eröffnet worden. Dabei gab‘s einige Botschaften.

Schliersee – Mit der Vernissage der begleitenden Ausstellung ist am Donnerstagabend der 14. Schlierseer Kulturherbst im Forum der Vitalwelt eröffnet worden. Gut 70 Besucher, darunter Altbürgermeister Toni Scherer und Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier, waren dazu gekommen.

Neben den Steinskulpturen von Bildhauer Hubert Maier, die vor allem unter freiem Himmel zu sehen sind – wie die „Himmelsleiter“ am Seeufer im Kurpark –, zeigt der renommierte Künstler Manfred Mayerle Arbeiten. Der Künstler, der in München und der Jachenau lebt und arbeitet und mit seinen Werken auch in Sammlungen wie der Pinakothek der Moderne vertreten ist, hat in ganz Bayern in einer Verbindung von Kunst und Architektur sakrale Bauten und öffentliche Gebäude mitgestaltet. Zum Kulturherbst wurde in der Sixtus-Kirche etwa sein „Liturgischer Kreis“ in Signalrot aus dem Diözesanmuseum Passau aufgestellt. Im Vitalwelt-Forum zeigt Mayerle seine grafischen Arbeiten auf Papier in verschiedensten Formaten – vom dicken, geschöpften Büttenpapier bis zur dünnen Spucktüte aus dem Flugzeug.

„Mich interessiert die Linie“, erklärt Mayerle das Offensichtliche. Linien, durchgehend oder unterbrochen, im 90-Grad-Winkel gekreuzt oder parallel – seine Gemälde wirken streng geometrisch. Die Unregelmäßigkeiten finden sich erst beim genaueren Betrachten im Detail. Verschwimmende, geflossene Farbe, kleine Farbnasen, die Grenzen durchbrechen, nicht ganz glatte Kanten. Diese fast unscheinbar, wie beiläufig wirkenden Ausbrüche aus der Geometrie sorgen für Lebendigkeit. Mal kalkuliert unkontrolliert und scheinbar zufällig, mal ganz bewusst als Statement gesetzt in Kontrastfarben. In großformatigen, monochrom gehaltenen Gemälden in kraftvollem Rot, Blau oder Orange durchbricht Mayerle die Farbflächen mit kontrastfarbenen Streifen, in denen sich wiederum um 90 Grad gedrehte Linien finden, die gern wieder die Grundfarbe spiegeln.

Kunst eröffnet neue Blickwinkel: (v.l.) Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer, die Künstler Manfred Mayerle und Hubert Maier sowie Landrat Olaf von Löwis bei der Kulturherbst-Eröffnung. © Stefan Schweihofer

Klare Botschaft mit Appell

„Geordnet, diszipliniert, rhythmisch, dynamisch“: Diese Wirkung hat Johannes Wegmann fasziniert, wie der Kulturherbst-Organisator und Vorsitzende des Touristik-Vereins in seiner Einführung bekannte. Die Kunstausstellung drängt heuer besonders nach draußen, zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Ort. Man wolle die Kunst rausbringen aus verschlossenen Türen, erklärte Wegmann. Sie soll aber auch den öffentlichen Raum wieder mehr in die Wahrnehmung rücken: „Wir haben so viele schöne Plätze in Schliersee, die wir alle viel zu wenig schätzen“, befand Wegmann, der selbst Architekt ist. Die Botschaft der Ausstellung sei ein Appell, „dass wir wieder die Qualitäten dieses Ortes erkennen, Freude daran haben, ihn weiterzuentwickeln, die Schönheit herauszuarbeiten“, erklärte Wegmann. „Die Umgehungsstraße kriegen wir nie. Wir müssen unseren Ort mit den Möglichkeiten, die wir haben, schöner machen, das ist die kleine politische Botschaft des Kulturherbstes 2022.“

Bei Landrat Olaf von Löwis war die in einem Aspekt scheinbar schon vorab angekommen. In seinem vorausgegangenen Grußwort bezeichnete er Maiers „Himmelsleiter“ als „Hammer“: „Der Platz, den ihr Schlierseer diesem Werk gegeben habt, ist überlegenswert, ob man ihn nicht so belässt“, meinte von Löwis unter dem Applaus der Anwesenden.

„Wir brauchen ein bisschen Licht, denn Dunkelheit haben wir genug“, hatte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer in seiner Begrüßung befunden. Und mit Blick auf die abends illuminierten Kunstwerke, die im ganzen Ort zu sehen sind, und die Energiekrise fügte er an: „Wir schalten es auch früh genug wieder ab.“

Eine kleine Ausstellung in der Ausstellung ist auf der Empore in der Vitalwelt zu finden: Die Ukrainerin Julia Usikova zeigt dort in Fotografien ihren Blick auf die neue Heimat am Schliersee. Die 34-jährige Fotografin lebt seit einem halben Jahr hier, erklärte sie dem Publikum in einigen Sätzen auf Deutsch; sie war vor dem russischen Angriffskrieg aus ihrer Heimatstadt Odessa geflohen. Sie zeigte sich dankbar für die Hilfe, die sie hier erfahre, und auch für die Gelegenheit zu der kleinen Werkschau beim Kulturherbst. „Ich habe mich gern beteiligt, weil ich die Möglichkeit habe, zu tun, was ich liebe.“

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Farbe I Stein“ ist bis Sonntag, 30. Oktober 2022, zu sehen, in der Vitalwelt Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr. Nähere Infos zu den Kunstwanderungen und den Künstlergesprächen mit Manfred Mayerle und Hubert Maier – jeweils donnerstags am 13., 20. und 27. Oktober – sowie das vollständige weitere Programm sind auf der Internetseite des Kulturherbstes zu finden.