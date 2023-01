Schlierseer Kulturherbst: Verein bittet Gemeinde um finanzielle Absicherung

Positive Bilanz für 2022

Der Schlierseer Kulturherbst 2022 war ein Erfolg. Organisator Johannes Wegmann bat die Gemeinde dennoch um Unterstützung: in Form eines finanziellen Sicherungspostens.

Schliersee – Zur freien Platzwahl gezwungen waren die Veranstalter des Schlierseer Kulturherbsts 2022. Weil zu Beginn des Vorverkaufs noch nicht absehbar war, ob es noch mal coronabedingte Bestuhlungsregeln geben wird, entschieden sich die Gäste-Info und der Schliersee Touristik Verein, die Tickets sicherheitshalber ohne Nummerierung auszugeben. Die Folge: teils lange Warteschlangen am Einlass. „Das zählt sicher nicht zum Komfort eines Kulturbesuchs“, bedauerte Johannes Wegmann als Vorsitzender des Schliersee Touristik Vereins nun in seinem Rückblick im Hauptverwaltungs- und Werkausschuss.

2000 verkaufte Tickets im Jahr 2022

Quasi der einzige Wermutstropfen einer ansonsten rundum gelungenen 14. Auflage der Veranstaltungsreihe. Rund 2000 verkaufte Tickets und (voraussichtlich) eine schwarze Null in der Schlussabrechnung seien ein schöner Erfolg, so Wegmann. Klar wären 20 bis 30 Prozent mehr Besucher immer wünschenswert, aber darum gehe es beim Kulturherbst nicht in erster Linie. „Wir vertrauen auf unsere Qualität und den Schneeballeffekt.“ Letzterer entfalte auch bei den Künstlern immer mehr Wirkung, erklärte Wegmann. Statt viel Geld für teure Agenturen auszugeben, nutze man Jahr für Jahr das gute Netzwerk, um ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Dass man dabei immer mit Vielfalt überraschen könne, sei ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Kulturherbsts, sagte Wegmann. Als Beispiel nannte er Barock-und Renaissancetänze im Bauerntheater. Immerhin zwischen 85 und 100 Besucher hätten sich heuer dafür interessiert. „Dadurch spricht es sich herum und entwickelt Potenzial.“

Organisator für engere Einbindung in Zimmervermarktung

Solches sah der Kulturherbst-Organisator auch in einer noch engeren Einbindung in die Zimmervermarktung im Ort. Analog zu Salzburg könne man auch in Schliersee zur Festspielzeit Pakete aus Übernachtung mit Eintrittskarten oder besonderen Menüs (wie heuer bereits im Karma Bavaria geschehen) schnüren, meinte Wegmann. „Lassen Sie uns mit dem Programm spielen. Es ist unser Produkt, also nutzen wir es auch.“ Wünschenswert wäre auch, Häuser an Straßen und Plätzen mit Fahnen zu schmücken. Quasi ein Festspielgewand für die gesamte Gemeinde.

Bei allem Erfolg trotz kleinem Etat kam Wegmann aber noch mit einer finanziellen Bitte auf die Ausschussmitglieder um Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) und Kuramtsleiter Mathias Schrön zu. Er regte an, eine Art Sicherungsposten im Haushalt einzustellen, um erste Rechnungen schon bezahlen zu können, ohne dass sämtliche Ticketeinnahmen bereits verbucht oder alle Spenden eingegangen seien. „Das würde uns das professionelle Vorgehen wesentlich erleichtern“, sagte Wegmann. Schnitzenbaumer versprach, das Thema im Zuge der Haushaltsberatungen im Gemeinderat zur Sprache zu bringen.

