Schlierseer senden starkes Zeichen in die Ukraine

Von: Alexandra Korimorth

Rund 500 Besucher waren dem Aufruf gefolgt, ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainern zu setzen. © THOMAS PLETTENBERG

Über 500 Menschen haben am Sonntagvormittag im Schlierseer Kurpark ihre Solidarität mit den Ukrainern bekundet. Ein eindrucksvolles Zeichen, bei dem es nicht bleiben soll.

Schliersee – Ein stiller, mahnender Protest, wie es sich die Organisatoren Gerhard Polt, Markus Wasmeier und Hans Strack-Zimmermann aus Neuhaus vorgestellt hatten, ist die Solidaritätskundgebung am Sonntag nicht geworden. Dafür strömten kurz vor halb zwölf viel zu viele Menschen in den Schlierseer Kurpark, begrüßten sich unter großem Hallo und waren dann sofort und emotional beim Thema: dem Krieg in der Ukraine und wie sehr sie das Schicksal und das Leid der Ukrainer bewegt. Wie sehr der Umstand, dass in Europa Krieg herrscht, sie entsetzt. Die Schlierseer Blasmusik, die es sich nicht nehmen lassen wollte, ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen, besänftigte die mittlerweile auf 500 Bürger angewachsene Menge mit getragenen Musikstücken.

Bürgermeister: „Es ist ein Zeichen, dass wir mitfühlen.“

Ihr und den Organisatoren galt der Dank von Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer. Er glaubte, dass eine Solidaritätsbezeugung wie diese den Krieg nicht beeinflusse und den Machthabern vermutlich nicht viel bedeute. „Aber es bedeutet den Menschen in der Ukraine etwas“, sagte er. „Es ist ein Zeichen, dass wir mitfühlen. Ein Zeichen der Solidarität. Ein Licht, das sie sehen. Ein Zeichen, das Hilfe verspricht, und die Hoffnung, dass bald alles vorbei ist.“ Schnitzenbaumer betonte, dass Schliersee in den nächsten Wochen und Monaten gefordert sei, den Menschen zu helfen, die kommen werden und die Unterstützung brauchen.

Daraufhin schlossen sich die Teilnehmer mit den örtlichen Seelsorgern Ilka Huber und Hans Sinseder im Gebet zusammen. Sie baten um göttliche Hilfe, damit sich die Menschen in der Ukraine, deren Not täglich größer werde, in Sicherheit bringen können. Sie baten darum, dass die Verursacher dieses Leids endlich zur Besinnung kommen und der Übermut der Kriegstreiber breche. Und sie baten darum, dass die Schlierseer Wege finden, in Werken und Taten zu helfen. Selten, dass das „Vater unser“ so bedeutungsvoll gesprochen und buchstäblich gebetet wurde.

Markus Wasmeier stockt angesichts des Leids die Stimme

Gerhard Polt, der für seine Sprachgewalt bekannte Kabarettist aus Neuhaus, zeigte sich entsetzt über die Geschehnisse in der Ukraine: „Ich bin sprachlos. Es macht mich sprachlos. Aber die Tatsache, dass Ihr alle da seid, ist ein Ausdruck dafür, was Sprache nicht auszudrücken vermag. Danke!“, rief er seinen Mitbürgern zu. Und Markus Wasmeier, der mit seiner Frau Gitti und seinem ukrainischen Patenkind auf die Bühne kam, schloss sich an: „Ein herzliches Vergelt’s Gott!“. Der ehemalige Skirennläufer, der 2009 in seinem Freilichtmuseum als Kulturfest eine Ukrainische Woche veranstaltet hatte, betonte die Verbundenheit. „Wir leben in engster Freundschaft mit den Ukrainern, die nicht viel anders sind als wir. Wir sind den Trauernden nah“, sagte Wasmeier, dem die Tränen in den Augen standen und die Stimme brach. „Es ist so schrecklich. So etwas kann man nicht zulassen.“ Die Schlierseer bat er: „Wenn bald mehr Ukrainer kommen, gebt ihnen bitte ein Zuhause, eine gute Zeit, dass sie sich hier wohl und sicher fühlen können.“ Gitti Wasmeier schickte ein gefühlvolles „Dyakuyu“ in die Menge, das ukrainische Wort für Danke.

Organisiert hatten die Zusammenkunft Gerhard Polt (l.), Markus Wasmeier (am Mikrofon, mit Ehefrau Gitti und seinem ukrainischem Patenkind) sowie Hans Strack-Zimmermann. Auch Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (2.v.l.) sprach zur Menge. © THOMAS PLETTENBERG

Freundschaftsbänder gegen Obolus verkauft

Im Anschluss halfen die Wasmeiers dabei, die Freundschaftsbänder, die die ukrainischen Kinder geknotet hatten und in denen sich die ukrainischen Landesfarben mit den Ortsfarben Schliersees verbanden, gegen einen Obolus und „konkrete Euro-Zeichen“ an die Schlierseer zu geben. Unter Applaus und Dankesrufen schloss die Solidaritätsbekundung mit einem großen Gruppenbild am See, dass über die sozialen Medien direkt in die Ukraine geschickt wurde.

