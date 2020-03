Schlierseer Tierärztin Regina Seemüller ab heute in ARD-Serie zu sehen

Heute beginnt die zweite Staffel der ARD-Serie „Die Tierärzte“. Mit dabei ist Regina Seemüller aus Schliersee. Sie heilt Tiere auch homöopathischen Mittel wie Akupunktur.

Schliersee – Schäferhund Balu leidet an einem inoperablen Bandscheibenvorfall. Weil er selbst beim gehen Schmerzen hat, wollte ihn sein Frauchen schon einschläfern lassen. Die letzte Hoffnung des Elfjährigen, der in Bayern viele Züchterpreise gewonnen hat, ist Tierärztin Regina Seemüller (54) aus Schliersee. Die gebürtige Miesbacherin will Balu mit traditioneller chinesischer Medizin das Leben retten.

Wer wissen will, ob das gelingt, kann heute ab 16.15 Uhr die ARD einschalten. Dann beginnt die zweite Staffel der Serie „Die Tierärzte“. Seemüller ist neu dabei, wenn die Fernsehkameras 30 Folgen lang Tierärzten beim Kampf um ihre Patienten über die Schulter schauen. Außer ihr geben unter anderem Tierärzte aus Sylt, Leipzig und Hamburg Einblicke in ihr Leben. Alle Fälle sind echt.

Aus Schliersee ins Fernsehen: So rockte Jörg Ahlich bei The Voice Senior

Tierärztin Regina Seemüller vereint Schulmedizin und Homöopathie

Bei Balu versucht es Seemüller mit Akupunktur. Sie hat in München in Tiermedizin promoviert, später in den USA traditionelle chinesische Medizin studiert und eine Akupunkturausbildung in Deutschland gemacht. Heute ist sie eine von wenigen Tierärzten, die Akupunktur, Homöopathie, Neural-, Bachblüten und Bioresonanztherapie auch bei Hunden, Pferden und anderen Tieren einsetzen. „Ich möchte auf die Schulmedizin auf keinen Fall verzichten“, sagt sie. Sie könne damit viele Probleme diagnostizieren. Bei der Behandlung könne sie aber fast nur operieren oder Cortison und Schmerzmittel zu geben. Akupunktur & Co. sind für sie weitere, sanftere Werkzeuge.

Rund ein Drittel der Tierbesitzer bringt Seemüllers Patienten genau deswegen zu ihr. Viele von weit her, aus Salzburg zum Beispiel, weil ihnen sonst niemand helfen konnte. „Ein Hund als Patient ist ja nicht voreingenommen“, sagt die Tierärztin. „Wenn der nach der Akupunktur besser läuft, sieht man die Wirkung.“

Während Balu die Nadeln wirken lässt, entspannt er auf der Terrasse von Seemüllers Bauernhof. Die Tierärztin hat das Anwesen aus dem Jahr 1558 mit ihrem Lebensgefährten gekauft und saniert. Hier lebt und arbeitet sie. „Ich liebe es einfach, mit den Pferden, mit den Hunden“, sagt sie in der ersten Folge der Sendung. „Das war, was ich immer wollte. Deswegen auch der Beruf.“ Ihr Onkel habe ihr erzählt, dass sie schon mit fünf Jahren Tierärztin werden wollte.

Bayrischzell im Fernsehen: Fans der Serie Frühling reisen zu den Schauplätzen im Oberland

Die ARD wollte neue Methoden bei Tierärzten zeigen

Seit Montag kann Deutschland Seemüller dabei zusehen, wie sie ihren Traum lebt. Die ARD sei auf sie zukommen, sagt sie, nachdem sie die Internetseite ihrer Praxis gesehen hatte. Der Sender suchte eine Ärztin, die Tiere mit alternativen Methoden behandelt. Seemüller kannte die Serie nicht, wollt erst absagen. Nach einer Rückfrage bei einem befreundeten BR-Redakteur („Ist das seriös?“ „Ja, mach es unbedingt!) entschied sie sich aber um.

Bereut hat sie das nicht. Das Fernsehteam begleitete sie im normalen Praxisalltag. „Das war anstrengend, weil alles länger dauert, wenn dabei gefilmt werden muss.“ Da die Patienten und ihr Team aber mitzogen, sei es am Ende aber ein schönes Erlebnis gewesen. Seemüller bleibt trotz ihres großen Auftritts entspannt. „Ich werde mir einige Folgen anschauen, aber nicht alle“, sagt sie. „Wir haben zur Sendezeit ja Praxisdienst.“ Mit einem Lachen fügt sie hinzu: „Mein Mann ist aber schon richtig nervös.“