Schon wieder Straßensperrung Schliersee - mit Bonus und Nachschlag

Die Schranken senken sich dauerhaft in den Ferien: Der Bahnübergang in Neuhaus wird ab Samstag, 3. Juni, fünf Tage lang für den motorisierten Verkehr gesperrt. Auch die Züge der BRB fallen einen Tag lang aus.

Baustelle eigentlich abgeschlossen

Die Bundesstraße am Bahnübergang in Neuhaus wird schon wieder gesperrt: für fünf Tage. Auch die Bahn fährt teilweise nicht. Und das war noch lange nicht alles.

Neuhaus – Das in den vergangenen Jahren von Sperrungen der Bundesstraße gebeutelte Schliersee bekommt einen Nachschlag. Wie berichtet, sind noch Bauarbeiten am Bahnübergang Fischhausen-Neuhaus nötig, und nun ist auch klar, wann dies passiert, nämlich in der zweiten Pfingstferienwoche ab Samstag, 3. Juni, um 7 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 7. Juni, um 17 Uhr. Als Bonus wird ab Samstag, 22 Uhr, bis Betriebsschluss am Sonntag auch die Bahnstrecke gesperrt. Und noch ein Nachschlag ist in der Mache.

Bauarbeiten kommen mal wieder „zur Unzeit“

Fünf Tage Sperre mitten in den Ferien, darunter ein ausflugsträchtiges Wochenende: Für Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) kommt das „zur Unzeit“. Für solche Baumaßnahmen sei der November ein guter Monat. Aber wie bei allen bisherigen Sperrungen gilt: Da müssen die Schlierseer durch. Und die Fischbachauer auch. Die Umleitung erfolgt nämlich ab Agatharied über Wörnsmühl und das Leitzachtal. Die Zufahrt zum Freilichtmuseum von Markus Wasmeier, so teilt die Bahn auf Anfrage mit, sei auch während der Sperrung möglich. Radfahrer und Fußgänger müssen die etwa 150 Meter entfernte Unterführung nutzen.

Schienenersatzverkehr am Sonntag

Während der Bahnstreckensperrung richtet die Bayerische Regiobahn (BRB) einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Miesbach und Bayrischzell ein, bei manchen Verbindungen schon ab und bis Holzkirchen. In Neuhaus sei für die Weiterfahrt in Richtung Bayrischzell – eben wegen der Straßensperrung – ein Umstieg in einen anderen Bus notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Notwendigkeit der Bauarbeiten erklärt die Bahn folgendermaßen: „Konkret werden im Bereich des Bahnübergangs zwei 30-Meter-Schienen getauscht. Darüber hinaus werden die Schwellen im Straßenbereich gerichtet. Hierzu muss die Asphaltschicht beidseitig um circa 80 Zentimeter aufgebrochen und anschließend erneuert werden.“

Nächste Sperrung für Nachbesserungsarbeiten kommt - wann, ist ungewiss

Bei genauerem Hinsehen merkt man: Es handelt sich (noch) nicht um die Beseitigung der „gravierenden Mängel“, die das Bauamt Rosenheim nach Fertigstellung der Linksabbiegespur zum Freilichtmuseum festgestellt hat und auf deren Beseitigung sie pocht (wir berichteten). Davon geht auch das Schlierseer Rathaus aus. „Wann und in welchem Umfang die Mängelbeseitigung am Straßenbau erfolgen soll, ist uns bis heute nicht bekannt“, teilt Geschäftsleiter Jörn Alkofer auf Anfrage mit. Für die Nachbesserungsarbeiten wird aber wohl wieder eine Sperrung nötig. Dann könnte aber eine halbseitige genügen.