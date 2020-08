Schuh Riepl: Schließung als letzter Ausweg

Nach 90 Jahren in Schliersee läuft im Schuhhaus Riepl der Ausverkauf: Bald wird das Traditionsgeschäft schließen. Corona gab den Ausschlag, doch die Gründe liegen tiefer.

Schliersee – Seit Herbert Riepl (52) in der Familie das Ende des Schuhhauses Riepl nach fast 90 Jahren in Schliersee verkündet hat, fragt er sich täglich, ob er das richtige tut. „Da hängen fünf Arbeitsplätze dran und zwei Existenzen“, sagt der Mitinhaber. „Dabei geht es keinem gut.“ Blickt er auf die Geschäftszahlen, weiß er, dass ihm kein Ausweg bleibt. Der Einzelhandelsstandort Schliersee habe sich seit 20 Jahren deutlich verschlechtert. Schon seit 2018 denkt er über die Schließung nach. Corona habe das Fass zum Überlaufen gebracht. „Wir machen nicht pleite, wir machen zu. Wir ziehen die Reißleine noch im richtigen Moment.“

Derzeit läuft bei Riepl der Räumungsverkauf. 20 bis 50 Prozent auf alles, bis alles weg ist. Mindestens bis Ende September wird das dauern, schätzt Riepl, wohl auch bis Mitte Oktober. Danach will er einen Mieter für das Haus an der Seestraße suchen, das sein Urgroßvater Thomas Riepl 1954 für den erfolgreichen Laden bauen ließ, den er 1930 mit 23-Jahren an der Lautererstraße eröffnet hatte. Eigentlich wollte er den heuer umbauen, 90-jähriges Jubiläum feiern. Wer stattdessen mieten wird, damit hat er sich noch nicht befasst. „Wir schließen erst einmal gut ab. Dann wird sich zeigen, was wir tun.“

Die Gründe

+ 90 Jahre Tradition: 1930 eröffnete Thomas Riepl sein Schuhhaus in der Lautererstraße. © Privat

Das Ende kommt mit Ansage. Zwar, sagt Riepl, sei das Frühjahr gut angelaufen. Kein Schnee, tolles Wetter. Ideale Voraussetzung für Urlauber, Schuhe bei Riepl zu kaufen. Doch dann erzwang Corona sechs Wochen Stillstand, 30 Prozent Jahresumsatz brachen weg.

Riepl musste entscheiden, ob er den Ausfall per Kredit ausgleichen will. Für ihn keine Option. Wegen der Unsicherheit („Was, wenn der nächste Lockdown kommt?“) und der Probleme des Schlierseer Einzelhandels („Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich in den nächsten Jahren etwas bessert.“) wäre bald „die wirkliche Keule gekommen“. Für den Kaufmann in ihm eine klare Entscheidung. Emotional ist die Lage schwieriger.

Die Emotionen

Nach der Schließung wird Riepl zum ersten Mal in seinen 52 Jahren nicht in einer Schuhgeschäft-Familie leben – wie Schwester Claudia und Vater Herbert sen. (84). Ihm und Frau Margot musste Herbert in „harten, ehrlichen Gesprächen“ erklären, warum ihr Lebenswerk bald schließen wird. „Das war eine Tragödie“, sagt er. Am Ende sahen aber auch sie, dass es nicht mehr geht.

Geschockt seien auch die fünf Angestellten gewesen, sagt Riepl. Zwar hätten sie gemerkt, dass von November bis April „herzlich wenig los“ sei. Mit der Schließung habe aber keiner gerechnet. „Da sind Tränen geflossen.“

Der Ausblick

Mit dem Ende des Schuhhauses, ist Riepl sicher, werde auch der Gemeinde etwas verloren gehen. Rund ein Drittel seiner Kunden sei aus dem Münchner Umland nach Schliersee gekommen, weil es den persönlichen Service schätzte. Bei einem Berliner Stammkunden habe er gewusst, dass er jedes Jahr am 27. Dezember bei ihm im Laden steht – ähnlich wie bei vielen. Wie das fehlen wird, würden einige erst merken, wenn es weg ist. Auch die Gemeinde werde sich fragen müssen, warum in den vergangenen 20 Jahren so viele Geschäfte geschlossen haben. „Erst wird man nicht gehört. Dann ist das Bedauern groß.“