Auto landet in reißendem Bach - Fahrer hat Riesenglück

Die Feuerwehr Schliersee hat aktuell einen schwierigen Einsatz: Ein Auto ist auf der B307 nach Neuhaus von der Straße abgekommen und mit dem Dach voraus im Bach gelandet.

Update, 12.04 Uhr

Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz und das wird auch noch mindestens eineinhalb Stunden dauern, schätzt Andreas Dietmannsberger, Kommandant der Feuerwehr Schliersee. Die Feuerwehr ist mit 18 Mann vor Ort. Die Straße immer noch halbseitig gesperrt.

Das Problem: Das Auto hängt im reißenden Bach und ist bereits mit Wasser vollgelaufen. Ein normaler Kran hat keine Chance, das Wrack zu heben. Die Feuerwehr hat den Pkw nun notdürftig gesichert, weil er bereits abzutreiben drohte. Parallel rückt die Firma Waldschütz mit einem Spezialkran an.

Update, 11.22 Uhr

Die Polizei Miesbach berichtet erste Details zum Unfall:

Am Mittwochvormittag gegen 10:05 Uhr befuhr ein 55-jähriger Bayrischzeller mit seinem VW die B307. Er kam auf noch ungeklärter Ursache zwischen Neuhaus und Aurach von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw kopfüber in der Aurach (Bach). Derzeit wird das Fahrzeug durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrer hatte riesiges Glück. Er wurde durch Ersthelfer sofort aus dem Fahrzeug geborgen und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Erstmeldung, 10.43 Uhr

Neuhaus - Nach bisher unbestätigten Meldungen vom Unfallort ist ein Pkw ins schleudern gekommen, hat sich überschlagen und ist nach Neuhaus auf der Bayrischzeller Straße in der Aurach gelandet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Über Verletzte und beteiligte am Unfall gibt es noch keine Informationen. Die Bergung dauert an.

kmm

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa