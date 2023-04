Palmsonntag im Landkreis: In Schliersee schaute sogar ein Esel vorbei

Brauchtum

Katholisches Brauchtum bleibt ein integrativer Bestandteil des Zusammenlebens im Landkreis Miesbach. Am Palmsonntag strömten viele Kinder zu den Gottesdiensten, um sich ihre Palmbuschen segnen zu lassen und sie als Segensbringer in die Häuser zu tragen.

Landkreis - Die Gestecke erinnern an die Palmwedel, mit denen Jesus beim Einzug in Jerusalem gefeiert wurde. In allen Gemeinden fanden am Palmsonntag Segnungen statt , so auch am Heimatmuseum in Schliersee, wo Diakon Alois Winderl die Segnung vornahm. Mit dabei war sogar ein Esel – ein Verweis auf die Erzählung, dass Jesu auf einem Esel einritt. Vermutlich ist der Einzug nach Jerusalem aber – anders als die Segnung in Schliersee – nicht von Handys dokumentiert worden. (avh)