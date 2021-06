„Bewohner hören“

von Christian Masengarb schließen

Gestern ist die Frist der Seniorenresidenz Schliersee für die Anhörung zur Kündigung des Versorgungsvertrags durch die Pflegekassen ausgelaufen. 17 Angehörige von Bewohnern wollen jetzt einer Schließung vorbeugen.

Schliersee – Bei einer Info-Veranstaltung in der Seniorenresidenz Schliersee am vergangenen Donnerstag hält es Franz-Josef Rigo nicht auf dem Stuhl. „Es ist fünf vor zwölf“, ruft der Bad Wiesseer, dessen Mutter (96) im Heim lebt, den übrigen Angehörigen seiner Schilderung zufolge zu. Heimleiter Robert Jekel habe ihnen zuvor versichert, weiter alles für die Bewohner tun zu wollen. Denn gegen das Heim ermittelt die Staatsanwaltschaft, die Pflegekassen wollen nicht länger für die Senioren dort zahlen. Gegen dieses drohende Aus will sich Rigo stemmen. Er findet Unterstützer.

Lesen Sie auch: Seniorenresidenz Schliersee droht Aus: Pflegekassen wollen Skandalheim Geldhahn zudrehen

Seniorenresidenz Schliersee: 17 Angehörige stemmen sich gegen Aus

Rigo und 16 weitere Angehörige, darunter eine Heimbeirätin, wollen eine Schließung der Seniorenresidenz verhindern. Sie unterzeichnen einen von Rigo verfassten Brief, den dieser am Montag an Ministerpräsident Markus Söder, Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner, Landrat Olaf von Löwis (alle CSU), die Pflegekassen und weitere Entscheider schickt.

Die Botschaft darin: Die Behörden entschieden aus öffentlichem und politischem Druck über die Köpfe der Betroffenen hinweg, was mit ihnen passiert. Die Bewohner fühlten sich in der Seniorenresidenz wohl, seien keinen akuten Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt. „Wir wollen, dass sie in der vertrauten Umgebung ihren verdienten, möglichst geruhsamen Lebensabend verbringen.“ Der Brief solle ein „lauter, unüberhörbarer Weckruf“ sein, Senioren und Angehörige bei der Entscheidung stärker einzubinden.

Die Unterzeichner sprechen laut Rigo für rund ein Drittel der verbliebenen Bewohner. Mehr seien bei der Infoveranstaltung nicht zugegen gewesen. Er hofft, dass sich im Zuge der Berichterstattung nun weitere anschließen.

Mehr zum Thema: Seniorenresidenz: Ende vor September möglich - Was passiert mit Bewohnern?

Bewohner der Seniorenresidenz Schliersee: Werden Sie verlegt?

Mit ihrem Brief positionieren sich die Angehörigen klar in einer Frage, die Entscheider zur Seniorenresidenz seit Langem umtreibt: Zwar äußern Behörden, Angehörige und ehemalige Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen das Heim. Gleichzeitig sprechen andere Angehörige aber auch gut über die Einrichtung. Ein Dilemma, denn müssten dessen Bewohner nach einer Schließung verlegt werden – wohl über ganz Bayern verteilt –, würde laut Experten rund ein Drittel den Verlust der vertrauten Umgebung nicht überleben. Die Frage, wie es mit ihnen weitergehen soll, ist die Wahl des kleineren Übels bei großen Unsicherheiten. Die Angehörigen um Rigo meinen nun: Die Nachteile einer Schließung seien größer als die Vorteile.

Noch ist diese Zwickmühle weit weg. Wie berichtet, will die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Pflegekassen den Versorgungsvertrag mit der Seniorenresidenz zum 31. August kündigen. Zu viele Mängel habe es dort gegeben, zu gering sei die Hoffnung auf Besserung, hatte die Arge vor rund zwei Wochen geurteilt. Bis Ende Mai hatte sie der Seniorenresidenz Zeit gegeben, ihre Sicht darzustellen. Nun entscheiden Arge und Bezirk gemeinsam, wie es dort weitergehen soll.

Selbst wenn die Kündigung kommt, dürften Gerichtsstreite folgen und das Ende verzögern. Auch Angehörige wollen laut Rigo klagen. Er selbst hat bereits Strafanzeige gegen die Heimaufsicht am Landratsamt gestellt. Er beschuldigt die Aufseher, etliche Beschwerden über die Seniorenresidenz ignoriert zu haben.

Eine schnelle Lösung scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Es gibt aber auch eine Option, mit der die Bewohner nach einer Kündigung ohne Prozess in der Seniorenresidenz bleiben: wenn ein neues Unternehmen das Heim übernimmt.

Darauf angesprochen, betont Rigo: „Uns geht es nicht um den Betreiber.“ Ein Wechsel sei für sie kein Problem, so lange ihre Angehörigen in Schliersee bleiben. Die schlechte Belegung und der angeschlagene Ruf könnten die Suche nach einem Interessenten aber erschweren.