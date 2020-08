Schlimmer Vorfall in Seniorenheim in Schliersee: Bewohnerin wird Opfer eines Übergriffs - und stirbt in Klinik

Ein Bewohner der Seniorenresidenz Schliersee soll eine Mitbewohnerin vergewaltigt und schwer verletzt haben. Die Frau ist gestorben. Ob ihre Verletzungen daran Schuld sind, ist offen.

Schliersee – Warum eine 85-jährige Bewohnerin der Seniorenresidenz Schliersee am späten Nachmittag des 25. Juli mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte sie selbst nicht erklären. Wie ihr mutmaßlicher Angreifer, ein 87-jähriger Bewohner des gleichen Heims in Schliersee, litt die Frau an schwerer Demenz. Zehn Tage später starb sie in der Klinik. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd und die Staatsanwaltschaft München II versuchen nun, die Tat zu rekonstruieren.

Schrecklicher Vorfall in Skandal-Heim in Schliersee: Seniorin wird Opfer eines Übergriffs - und stirbt in Klinik

Klar ist laut Behörden: Der Mann ging auf die Frau los, bis ihn Pfleger abhalten konnten. Er hat keine Waffe verwendet, ihr die Verletzungen per Hand zugefügt. Vorher lebte er unauffällig im Heim. Jetzt ist er in einer psychiatrischen Einrichtung.

Mehr wissen Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht oder wollen es wegen der laufenden Ermittlungen nicht verraten. Die Heimatorte der beiden Senioren, die genauen Verletzungen der Frau, ob der Mann sie tatsächlich vergewaltigt hat – alles offen. Selbst ob die Verletzungen den Tod der Frau verursacht haben, ist unsicher. Derzeit laufen die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag und Verdacht auf Vergewaltigung. Das könnte sich ändern, sobald die Ermittler den Obduktionsbericht erhalten. Auf den warten sie derzeit. Die Beamten prüfen auch, ob die Seniorenresidenz eine Mitschuld am Vorfall trägt. Derzeit gebe es dafür aber keine Hinweise.

Schliersee: Furchtbarer Vorfall in Seniorenheim - Heimleiter äußert sich

Der Heimleiter der Seniorenresidenz, Robert Jekel (61), wehrt sich wegen der vielen offenen Fragen gegen eine Vorverurteilung seiner Einrichtung. „Was passiert ist, weiß noch niemand“, sagt der 61-Jährige. „Ich wüsste es selber gerne.“ Einen Skandal sieht er darin nicht: Bei Menschen mit geistigen Einschränkungen seien Vorfälle, die die Behörden auf den Plan rufen, unvermeidbar. Wegen der Vergangenheit der Seniorenresidenz – nach mehreren Corona-Fällen hatte das Landratsamt Miesbach schwerwiegende Mängel in der Einrichtung festgestellt und die frühere Heimleitung wegen Körperverletzung angezeigt – würden nun auch normale Vorgänge stärker berichtet.

Ein Polizeisprecher bestätigt diese Sicht teilweise. Dass Demenzkranke Dinge tun in, die nicht in Ordnung sind, möge öfters passieren. „Aber so einen schwerwiegenden Fall gibt es äußerst selten.“

