Sicherheitswacht in Schliersee: „Ein echter Gewinn“

Hinweisgeber im Einsatz: Im Winter kontrollierte die Sicherheitswacht auch, ob die Corona-Vorschriften im Skigebiet am Spitzingsee eingehalten werden. © tp

Nach zwei Jahren Sicherheitswacht zieht die Polizei eine Zwischenbilanz. Mangels Einsätzen in der Pandemie ist diese aber „leider nicht sehr aussagekräftig“.

Schliersee – Die Zwischenbilanz hätte eigentlich nach einem Jahr erfolgen sollen, doch da hätte sie keinen Sinn ergeben. Erheblich mehr Erkenntnisse hat die Polizei Miesbach zurSicherheitswacht in Schliersee zwar auch heute nicht, dennoch kam sie in den Gemeinderat und legte Rechenschaft ab. Und: Inspektionsleiterin Katharina Schreiber ist guter Hoffnung, dass das Beispiel Schliersee Schule machen kann.

Polizei-Chefin: „Langsam nimmt das Ganze Fahrt auf“

Drei Sicherheitskräfte sind derzeit bei der Schlierseer Sicherheitswacht aktiv, seit dem Startschuss Ende Januar 2020 hat es eine gewissen Fluktuation gegeben, „sonst hätten wird fünf oder sechs“, sagte Schreiber im Gemeinderat. Zu tun hatten die Sicherheitskräfte in den beiden Pandemiejahren logischerweise nicht allzu viel. Im ersten Jahr waren sie ganze 15 Stunden auf Patrouille, 2021 72, in den ersten Monaten des laufenden Jahres immerhin schon 62. Schreiber: „Langsam nimmt das ganze Fahrt auf.“ Einsatzgebiete sind der Kurpark, in dem junge Leute gerne mal trotz Alkoholverbot feiern, allgemein das Umfeld der Wirtschaften und im vergangenen Winter auch das Skigebiet am Spitzingsee, wo das Einhalten der Corona-Auflagen kontrolliert wurde. Die Gemeinde hatte zudem darum gebeten, dass die Sicherheitswacht auf die Sperrung der Pisten während der Präparierung hinweist.

Sicherheitswacht: keine Ersatzpolizei

Auch Sicht der Polizei ist die Sicherheitswacht ein erfolg. Schreiber: „Sie ist ein echter Gewinn. Die drei sind sehr motiviert und engagiert.“ Dirk Schreyer, beim Präsidium in Rosenheim zuständig für die Sicherheitswachten, räumte ein: „Der Statusbericht ist nicht sehr aussagekräftig.“ Aber auch für Schliersee gelte: Es gab keinerlei negative Rückmeldungen. Überhaupt habe er in den acht Jahren seiner Tätigkeit nicht einmal Kritik an Sicherheitswachten gehört. 21 gebe es im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, der zehn Landkreis umfasst. Einmal mehr erinnerte Schreyer daran, dass die Einsatzkräfte keine Ersatz-Polizei sind und nur zwei Befugnisse haben, die über das hinausreichen, was jedem Bürger zusteht: Sie dürfen Personalien aufnehmen und Platzverweise erteilen. Der große Nutzen besteht derweil in der Präsenz von uniformierten Personen in der Öffentlichkeit. Das führt dazu, dass sich die Leute weniger daneben benehmen.

Gemeinderat soll in nächster Sitzung über Fortführung beschließen

Auch in Schliersee hatte es Vorbehalte gegeben. Und Gerhard Waas (Grüne) mahnte im Gemeinderat erneut, dass die Sicherheitswacht nicht dazu führen dürfen, dass bei der Polizei auf dem Land gespart werde. Aber: „Jetzt bin auch ich überzeugt, dass das etwas Gutes ist.“ Schliersee hatte sich ausbedungen, über die Fortführung entscheiden zu können. Das soll in der nächsten Gemeinderatssitzung geschehen. Auf eine Ablehnung deutet wenig hin, angesichts des Aufwands, den die Polizei für die Ausbildung hatte – Schreiber: „Das war anstrengend und herausfordernd“ – wäre ein Nein für die Polizei auch ärgerlich. Zumindest die Inspektionsleiterin denkt ohnehin in eine andere Richtung. Sie möchte die Sicherheitswacht auch andernorts etablieren. „Ein Verbund zum Beispiel mit Miesbach wäre optimal.“ Dann könnte die Polizei das Personal variabler einsetzen. Ein solcher Verbund war vor einigen Jahren im Gespräch gewesen, scheiterte aber am Nein des Stadtrats und des Gemeinderats Hausham. Wie es aussieht, will Schreiber einen neuen Vorstoß wagen. Gerade Miesbach könnte sich die Polizeichefin „gut vorstellen“. Die Erfahrungen in Schliersee könnten dabei helfen.