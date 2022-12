Silvester: Schliersee feiert den ganzen Tag - und am Vorabend

Veranstaltungs-Hopping

Stockwurst, Lauf, Musik und Party: In Schliersee gehen die Feiern zu Silvester fast nahtlos ineinander über. Los geht‘s schon am Abend zuvor.

Schliersee – Der Advent in Schliersee war heuer noch nicht ganz wie in Vor-Corona-Zeiten (wir berichteten). Dafür geben Gäste-Info und Vereine zum Jahresende offenbar doppelt Gas. Ein regelrechtes Veranstaltungs-Hopping können Einheimische und Gäste an den nächsten beiden Tagen betreiben.

Feuerwerk am Kurpark zum Jahreswechsel

Die Gemeinde selbst lädt zum Jahresabschluss in den Kurpark ein. Am Silvesterabend erfüllt ab etwa 21.30 Uhr am Musikpavillon ein DJ die Wünsche der Gäste, die sich am Glühwein- und Würstlstand sättigen und an einer Feuerschale wärmen können. Dazu spendiert die Gemeinde ein angemessenes Feuerwerk, sie bittet daher, keine Böller und Raketen zu der Party mitzubringen.

Grundlage legen beim Stockwurstessen der Fischer

Wer den Tag mit einer kulinarischen Besonderheit beginnen möchte, ist beim Fischereiverein willkommen. Der lädt ein weiteres Mal zum Stockwurstessen am Bootsplatz ein. Beginn ist um 10 Uhr, es gibt auch Wiener, und für Getränke aller Art bis hin zu Glühwein und Punsch ist ebenfalls gesorgt. Jeder kann nach seinen finanziellen Möglichkeiten entscheiden, was ihm der Genuss wert ist. Der Erlös fließt wie immer an gemeinnützige Organisationen am Ort.

Kalorienverbrennen beim Silvesterlauf

Die Pfunde abtrainieren lassen sich dann gleich im Anschluss beim Silvesterlauf von Medius Fitness, der um 13.30 Uhr ein paar Meter weiter an der Vitalwelt beginnt (Startgeld: 15 Euro). Nach der Umrundung des Schliersees locken Getränke und Gebäck.

Vorglühen beim Anblasen am Heimatmuseum

Fehlt noch eine Station, um die Zeit bis zur Silvesterparty zu überbrücken, und die bietet sich am Heimatmuseum. Dort verabschieden ab 18 Uhr die Schlierseer Turmbläser das alte Jahr musikalisch und stimmen auf das neue ein. Der Geselligkeit zuträglich sein soll Punsch – sowohl im Heimatmuseum und als auch davor am wärmenden Feuer.

Aufwärmen beim Sonnwendfeuer

Apropos Feuer: Ein großes entzünden die Fußballer des TSV am morgigen Freitag. Die Wintersonnwendfeier beginnt um 14 Uhr am neuen Vereinsheim. Es spielt die Huabaoim Musi, und auch hier soll es an Schmankerln nicht fehlen.