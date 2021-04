Skandalheim zahlt nicht: Pfleger verklagen Seniorenresidenz Schliersee

Trotz Einigung in Geldnot: Die Seniorenresidenz hat Pfleger Fabian Reither (l.) gekündigt, nachdem dieser rechtswidrige Sonderschichten verweigert hatte. Rechtsanwalt Stefan Brandmaier hat für ihn eine Entschädigung ausgehandelt – einer von mehreren Fällen dieser Art. Neu ist: Das Heim zahlt offenbar trotz Einigung nicht.

Nach rechtswidrigen Kündigungen

Die Seniorenresidenz Schliersee soll mehreren Mitarbeitern rechtswidrige Kündigungen ausgestellt haben, um Kosten zu sparen. Diese wehren sich nun.

Schliersee/Miesbach – Fabian Reither (30) hat neun Tage in Folge in der Seniorenresidenz Schliersee gearbeitet, als er beschließt, das Spiel nicht mehr mitzumachen. Wieder fordert das Heim von dem Pfleger eine Doppelschicht, wieder soll er Spät- und Nachtdienst übernehmen, wieder 17 Stunden durchschuften. Am Tag darauf das gleiche noch einmal. Reither ist aber schon am Ende.

Der gebürtige Rosenheimer berichtet, er habe schon vorher oft Doppelschichten geleistet, auch mal 17 Tage am Stück gearbeitet. Noch einen Marathon-Einsatz habe er sich und den Heimbewohnern nicht zumuten wollen. Wie solle jemand, der so erschöpft ist, bei Notfällen richtig reagieren? Also weigert er sich. Dass ihm die Residenz das nicht durchgehen lassen wird, ahnt er. Es ist ihm egal.

Reither erinnert das Heim: Doppelschichten sind gesetzlich verboten, ihr dürft das nicht von mir verlangen. Doch die Seniorenresidenz baut Druck auf: Er müsse arbeiten, sonst mache es niemand. Reither weiß nicht weiter. Er lässt sich zwei Tage krank schreiben.

Das passiert an einem Freitag Mitte Januar. Am Montag bekommt Reither die fristlose Kündigung – ohne Angabe von Gründen. Noch in der gleichen Woche kündigt die Seniorenresidenz frist- und grundlos auch Reithers Freundin Victoria Nalcakar (27), die ebenfalls im Heim arbeitet. „Einen Zusammenhang kann ich nicht beweisen“, sagt Reither. „Aber er liegt nahe.“

Die Hintergründe

Die Kündigung der Seniorenresidenz ist problematisch. Einerseits sind Doppelschichten tatsächlich verboten. Ein ehemaliger Manager hatte unserer Zeitung von gefälschten Arbeitsplänen berichtet, die diese Praxis verschleiern sollen. „Unverantwortlich“, findet Reither das Vorgehen.

Andererseits dürfen Arbeitgeber fristlose Kündigungen nur bei schweren Verstößen der Angestellten aussprechen. Mitarbeiter ohne Begründung plötzlich vor die Tür zu setzen, ist verboten. Das weiß auch die Seniorenresidenz. Trotzdem hat das Vorgehen dort offenbar System.

Reither lässt den Miesbacher Rechtsanwalt Stefan Brandmaier die Kündigung anfechten. Brandmaier betreut derzeit fünf ehemalige Angestellte der Seniorenresidenz. Einige hätten unbegründete fristlose Kündigungen wie Reither bekommen, andere „haltlose Abmahnungen, um die Kündigung scheinbar zu rechtfertigen“, sagt Brandmaier. Ein Mandant arbeite zwar noch im Heim, habe sein Märzgehalt aber nicht bekommen. „Er kann seine Miete nicht mehr zahlen.“ Von anderen Anwälten wisse er, dass sie ähnliche Fälle bearbeiten.

Das angebliche System

Was will die Residenz mit diesen Kündigungen erreichen? Vermutlich die Kosten senken, sagt Brandmaier. Das Heim müsse mindestens 80 bis 90 seiner 140 Plätze belegen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Der vom Landratsamt verhängte Aufnahmestopp habe die Belegung aber Richtung 60er-Marke gedrückt. Wirtschaftlich sei das keinesfalls. Das schaffe Nöte.

Fristlose Kündigungen seien ein Mittel, Geld zu sparen. Legen die Angestellten nicht binnen drei Wochen Kündigungsschutzklage ein, werde die Kündigung rechtskräftig, selbst wenn sie an den Haaren herbeigezogen ist. Da diese Frist nicht alle Pfleger kennen – gerade nicht die Ausländer, die häufig im Schlierseer Heim arbeiten – drücke die Residenz so die Kosten.

Die Klage

Brandmaier weiß mit dieser Strategie umzugehen. „In 95 Prozent der Fälle einigen sich die Parteien auf einen Vergleich.“ So auch bei Reithers und Nalcakar: Die Seniorenresidenz hat die fristlose Kündigung bei beiden Anfang März zurückgenommen, ihnen Gehalt und Weiterbildungskosten bis zum fristgerechten Anstellungsende zugesichert. Gründe für eine sofortige Entlassung, gesteht das Heim im Vergleich, habe es nie gegeben. So weit, so normal.

Geld haben aber weder Reither noch Nalcakar seitdem laut eigener Aussage bekommen. Die Zahlungsfrist ist lange vorbei. „Wir haben unseren Teil des Vergleichs eingehalten“, sagt Reither. Trotzdem habe er seit Februar keine Eingänge auf dem Konto. „Wir müssen unsere Eltern um Hilfe bitten, um alle Rechnungen bezahlen zu können.“ Begründet hat das Heim den Zahlungsverzug laut Brandmaier nicht. Vorher habe es seine Vergleiche immer bezahlt.

Reither und Nalcakar müssen nun hoffen, dass die Residenz und ihr Betreiber, die Serenni Orizzonti S.O. Nursing Homes GmbH – nicht insolvent sind. Dann bekäme das Paar zwar noch seine Gehälter als Insolvenzausfallgeld von der Agentur für Arbeit, aber keine Abfindung und Weiterbildungs-Vergütung. Reither: „Ich wünsche mir, dass sich die Seniorenresidenz einfach an die getroffenen Vereinbarungen hält. Und dass sich die Verhältnisse dort bessern.“

Die Seniorenresidenz ließ eine Anfrage unserer Zeitung zu den Vorwürfen unbeantwortet.

