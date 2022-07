Whisky-Pionier lagert Fässer in versteckter Höhle auf Schliersee-Halbinsel

Von: Sebastian Grauvogl

Wollen den Freudenberg weiterentwickeln: (v.l.) Whisky-Pionier Anton Stetter, Hans Peter Geisler von Food & More und Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer. © Stefan Schweihofer

Whisky-Pionier Anton Stetter will Fässer in eine Höhle auf der Halbinsel Freudenberg am Schliersee einlagern. Drei sind schon dort. Und das ist noch nicht alles.

Schliersee – Mit ausgestreckten Armen balancieren Whisky-Pionier Anton Stetter und Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer in die Dunkelheit. Ein wackliger, schmaler Pfad aus aneinandergereihten Brettern und Metallgittern führt über knöcheltiefe Wasserpfützen. Das Licht der Handytaschenlampen reicht kaum aus, um die gut 50 Meter lange und bis zu sieben Meter hohe Höhle im Freudenberg zu durchdringen. Je tiefer es in den Fels hineingeht, desto mehr mischt sich ein wohlduftendes Aroma in die erdig-feuchte Luft. „Ein bisschen was riecht man schon“, sagt Stetter und deutet auf die Quelle des Geruchs: drei Whisky-Fässer.

Besonderer Ort zum Reifen: Drei Whisky-Fässer lagern bereits in der Höhle am Freudenberg. © Stefan Schweihofer

Schliersee: Whisky-Macher werden zu Höhlenforschern

Die ersten Vorboten des neuesten Projekts, das der Geschäftsführer der zu den Bavarian Distillers gehörenden Sylt Destillerie ins Auge gefasst hat. Das Whisky-Fass ins Rollen gebracht haben die örtlichen Vertreter der Food & More GmbH, eine Tochtergesellschaft der Hypovereinsbank, die das Gästehaus am Nordufer des Schliersees bewirtschaftet. Immer wieder habe man sich von einer Höhle erzählt, die sich auf dem Grundstück verberge, berichtet Hans Peter Geisler von Food & More. Er habe erst an einen Mythos geglaubt. „Man erzählt sich ja auch, dass es einen geheimen Stollen von der Burgruine Hohenwaldeck rüber zur Insel Wörth gibt“, weiß Geisler. Im Zuge der seit Jahren laufenden schrittweisen Sanierung und Erneuerung einzelner Gebäudeteile (siehe Kasten), die der Gemeinderat laut Schnitzenbaumer bereits 2008 zur Sicherung der touristischen Nutzung in einen Bebauungsplatz gefasst hat, habe man dann das Gelände dann mal genauer unter die Lupe genommen – und dabei die Höhle entdeckt.

Erst habe man das kleine Loch in einem Hang am Wald für einen Dachsbau gehalten, berichtet Geisler. Bei genauerem Hinsehen habe sich dann gezeigt, dass der Hohlraum dahinter deutlich größer ist. In den Monaten des zweiten Corona-Lockdowns hätten die Mitarbeiter dann immer mal wieder zu Schaufel und Spaten gegriffen, um die Grube von Erde, Schutt und hineinwuchernden Pflanzen zu befreien. Ein Geologe sorgte schließlich für Aufklärung. So sei die Höhle tatsächlich natürlichen Ursprungs, allerdings in grauer Vorzeit von Menschenhand ausgehauen und damit vergrößert worden.

Mindestens drei Jahre soll der Whiskey in Bourbon-Fässern in der Höhle am Freudenberg lagern

Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Der Bürgermeister, der die geheimnisvolle Höhle noch aus seiner Kindheit kennt und sich sogar mit ein paar Freunden mal ein paar Meter hineingeschlichen hat, kann sich an Gerüchte über ein dort verstecktes Munitionslager aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern. „Als wir vor 50 Jahren da waren, war es aber schon leer“, erzählt Schnitzenbaumer und lacht. Wahrscheinlicher sei wohl, dass der kühle Platz einst als Sommerkeller gebraucht wurde.

Stetter hingegen schwebt nun eine Ganzjahresnutzung vor. Mindestens drei Jahre soll der bei Lantenhammer erzeugte Destillat in Bourbon-Fässern in der Höhle am Freudenberg lagern. „Ab dann darf man es offiziell Whisky nennen“, erklärt der Experte. Wie genau sich das Klima von konstanten zehn Grad und hoher Luftfeuchtigkeit auf das Produkt auswirkt, könne man noch nicht abschätzen. Eine Idee für den Namen gibt es aber bereits: 777 (Triple seven). Die Höhe des Seespiegels, klärt Bürgermeister Schnitzenbaumer auf. Und der Name der Bar des Hotels, ergänzt Geisler.

Ob und wie sich die mittlerweile mit einem Gitter verschließbare Höhle marketingtechnisch nutzen lässt, darüber wollen sich die Beteiligten noch Gedanken machen. Einen leichter begehbaren Aufstiegsweg und eine ansprechende Beleuchtung braucht es in Stetters Augen aber auf jeden Fall. Die ersten drei Fässer habe man wegen des steilen und rutschigen Pfads leer in die Höhle geschleppt, den Whisky dann etappenweise in 20 Liter-Kanistern. Er selber war leider zum Zuschauen verdammt, gesteht Stetter: „Ich hatte einen Hexenschuss.“

Öffentlicher Aussichtspunkt am Freudenberg?

Nicht nur um die Höhle am Freudenberg, sondern auch um das Anwesen selbst ranken sich einige Mythen. Mit am häufigsten erzählt wird die Geschichte, dass sich hier einst eine Jagdhütte des bayerischen Königs Max I. Joseph befunden hat. Später habe der Monarch die Halbinsel samt Gästehaus dann der Fischerliesl geschenkt, von der er sich gern über den See habe rudern lassen. Die Schliersee-Chronik berichtet derweil von einem Wohnhaus der Waldecker beziehungsweise Maxlrainer und auch der kurfürstlichen Jäger. Bereits in Büchern aus dem 16. Jahrhundert sei hier ein Burgstall erwähnt worden. Der Name Freudenberg leite sich von der Flurbezeichnung „im Fraiden“ ab, das um 1500 das linke Ufer der Schlierach zwischen See und Abwinkl bezeichnet.

Früher hätten sich am Freudenberg ein öffentliches Strandbad und sogar ein Dampfersteg befunden, berichtet Hans Peter Geisler von der Food & More GmbH, einer Tochtergesellschaft der Hypovereinsbank. Food & More betreibt mehrere Gästehäuser, auch das Anwesen mit 53 Betten in 27 Zimmern am Freudenberg. Seit einigen Jahren treibt das Unternehmen die energetische Sanierung des Gebäudebestands, in dem sich heute noch Zimmer mit Etagenduschen befinden, voran und plant auch einige Erneuerungen. Laut Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer sind hier noch Fragen zur Infrastruktur wie die Zufahrt zu klären. Zumindest scheint das Thema Gasleitung mittlerweile vom Tisch. Die Bank denkt nach eigenen Angaben über Wärmepumpen und Pelletheizungen nach.

Eine für die breite Öffentlichkeit spannende Nachricht kündigt der Bürgermeister auch noch an: Die Gemeinde habe in einem städtebaulichen Vertrag festgelegt, dass ein Teil des Areals wieder für jedermann zugänglich gemacht werden soll. Ein Spazierweg (eventuell kombiniert mit einem Naturlehrpfad) könnte vom Fußweg auf Höhe des Eisplatzes abzweigen und dann nördlich des Hotels vorbei zu einem Rastplatz mit Aussicht über den See führen. Ein Anblick, der wohl selbst vielen Einheimischen bislang verwehrt geblieben ist.

