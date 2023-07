So belohnen die Schlierseer Turner ehrenamtliches Engagement

Diese Frage stellt sich fast jedem Verein: Wie gewinnt man Mitglieder fürs Ehrenamt? Die Turner des TSV Schliersee beantworten dies mit dem sogenannten Supporter-Modell. Wer sich engagiert, genießt Vorteile in örtlichen Geschäften.

Schliersee – Das Phänomen zieht sich quer durch das Vereinswesen: So groß die Zahl der Mitglieder auch ist, meist sind es immer dieselben, die sich engagieren, wenn etwas zu erledigen ist. Bei den Turnern des TSV Schliersee ist das ähnlich. Gemessen an den gut 1000 Mitgliedern ist die Zahl der Helfer zumindest ausbaufähig. Und zu tun gibt es genug. Zum Beispiel übernehmen die Turner beim nächsten Seefest den Bierstand von den Gump’n Buam. 50 Schichten an den drei Festtagen wollen besetzt sein. Und den Crepes- und den Süßigkeiten-Stand betreut die TSV-Sparte ja auch noch.

Diese hat mit Wolfgang Greipl seit etwa einem Jahr einen neuen Vorsitzenden, und der hat sich Gedanken gemacht, wie man einen Verein besser in ein sich änderndes Umfeld einbinden und Mitglieder motivieren kann, sich einzubringen. Greipls Antwort ist das Supporter-Modell. Wer sich engagiert, soll dadurch nicht nur soziale Vorteile im Sinne eines Eingebundenseins in einer Gemeinschaft ziehen können, sondern handfeste. Ich einer „Nacht- und Nebelaktion“, wie Greipl selbst sagt, hat er dann einfach mal zehn Firmen angeschrieben, ob sie bereit wären, ehrenamtlich Engagierten ein Vorteil zum Beispiel in Form eines Rabattes zu gewähren. „Acht haben sofort zugesagt“, berichtet Greipl. „Sie sind froh, etwas an Personen geben zu können, die sich in unserer Heimat engagieren.“ In Schliersee sind dies Slyrs, Essendorfer, Intersport Berauer, Bike Base, Smartino und Medius, dazu Bergsport Schachenmeier in Miesbach und Reisingers Tretlager in Weyarn. Zwischen fünf und 20 Prozent Nachlass gewähren die Partner, die meisten liegen bei zehn.

Greipl, 55 Jahre alt, ist in Schliersee aufgewachsen und war selbst Turner. Nach dem Studium baute er verschiedene Firmen mit auf. Dieser unternehmerische Hintergrund ist es wohl, der ihn antreibt, die Turnsparte ein Stück weit neu auszurichten und eben auch mehr Mitglieder fürs Ehrenamt zu gewinnen. Neben Ständen bei Festen gilt es etwa auch, das Turnerbad – ein Gelände direkt am See – in Schuss zu halten oder auch Auf- und Abbauarbeiten vor und nach Wettkämpfen zu erledigen. Das Engagement reicht dann bis zu Funktionen wie Übungsleiter und Kampfrichter.

Und so funktioniert’s: Wer eine gewisse Stundenzahl „abgeleistet“ hat, bekommt die Supporter-Karte, die die Vorteile bei den Partnern sichert. Sie gilt immer bis Ende März des folgenden Jahres, damit Helfer, die erst am Ende eines Jahres den Unterstützer-Status erreichen, nicht leer ausgehen. Das Administrative übernimmt übrigens Greipls Gattin Amelie.

Die Hürden sind dabei ungleich niedriger als bei der Ehrenamtskarte. Auf ihrer Homepage setzen die Turner das Arbeitspensum bis zum Erreichen des Supporter-Status bei zehn bis 15 Stunden pro Jahr an. Da sei man aber nicht kleinlich, sagt Greipl. Die Dienste sind ja unterschiedlich anstrengend. Zum Vergleich: Für die staatliche Ehrenamtskarte braucht es fünf Stunden pro Woche. Das Modell hat Greipl vor drei Monaten ins Leben gerufen, 60 Supporter hat er inzwischen im Verteiler. Diese kann er im Bedarfsfall schnell und einfach über eine Rundmail erreichen.

Der Anfang ist gemacht, und Greipl hofft, dass sich das Modell etabliert, weitere Partner sollen hinzukommen. Eine Mitgliedschaft im TSV ist übrigens nicht erforderlich, um den Supporter-Status zu bekommen. Apropos Gesamtverein. Für Greipl ist es durchaus denkbar, das Modell zu einer TSV Schliersee-Karte auszuweiten. Bei der Hauptversammlung hätten die anderen Abteilungen aber (noch) kein Interesse gezeigt, sich einzuklinken.

Weitere Infos auf www.tsv-schliersee-turnen.de/supporter