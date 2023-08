So vielfältig wie nie: Programm für 15. Schlierseer Kulturherbst vorgestellt

Teilen

Voll Vorfreude und Dankbarkeit: (v.l.) Tini Polt, Johannes Wegmann und Mathias Schrön mit den Flyern und Programmheften zum 15. Schlierseer Kulturherbst. © Thomas Plettenberg

Das große rote K prägt bald wieder Schliersee: Vom 5. bis 28 Oktober steigt der 15. Kulturherbst – größer und schöner denn je mit 20 Veranstaltungen an sechs Spielstätten.

Schliersee – Johannes Wegmann vom Schliersee Touristik Verein, Mathias Schrön von der Gäste-Information und Tini Polt stellten jetzt den bunten Mix aus Klassischer, Volks- und Rock-Musik, Kabarett, Bildender Kunst, Bauerntheater und Wortbeiträgen unter der Schirmherrschaft von Landrat Olaf von Löwis vor, die viele hochkarätige Künstler mit teils deutschlandweitem oder internationalem Ruf den Schlierseern und ihren Gästen bieten werden.

„Mindestens ein Drittel haben wir inzwischen fix im Programm,“ freut sich Johannes Wegmann über die „gesetzten Mitspieler“. Das sind Menschen wie der Musiker Timm Tzschaschel, der jedes Jahr ein Orchester mit rund 30 Sinfonikern für ein klassisches Konzert auf die Beine stellt, wie die Truppe des Schlierseer Bauerntheaters, wie der bekannte Kabarettist Gerhard Polt aus Neuhaus beim Schlierseer Gespräch über Hintergründe der Politik mit seinem Freund Markus Ederer aus Neuhaus (derzeit deutscher Botschafter in Australien), oder wie Markus Wasmeier, der den Kinder-Kulturherbst ausrichtet.

Lokales Netzwerk hilft bei Organisation

Ein Drittel „muss organisiert werden“, erklärt Wegmann. Das sei manchmal zum Glück gar nicht so schwierig, weil die Künstler aus Schliersee oder der Nachbarschaft stammen. Da kommt etwa als Schlierseer Gewächs und dank des Polt’schen Netzwerks die mittlerweile namhafte Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger mit ihrem neuen Programm. Der Staatsopern-Solobassist Florian Gmelin begleitet seine drei Söhne und Anton Carus auf die Bühne – allesamt ausgezeichnet beim Wettbewerb „Jugend musiziert 2023“. Für die Jungen sind die beiden einheimischen Rockbands Raketenumschau für eine Reise ins All und Whoiswelanski mit Alternativpop gebucht. Der Kabarettist Andreas Rebers bringt an seinen Zweitwohnsitz Schliersee seinen ebenso bekannten Kollegen Piet Klocke mit.

Lesen Sie auch: Kulturherbst-Organisator wünscht sich Finanzierungsgarantie von Gemeinde

Alte Freunde sind auch die Musiker um den Saxofonisten Mulo Francel von Quadro Nuevo. Und die Südtiroler Gruppe Ganes (Wasserhexen) war mit ihren ladinischen Liedern schon öfter in der Gegend. Ein Schmankerl für die Ohren werden die Pianistinnen Julia Rinderle und Julia Bartha als Klassik-Duo. Der Maler und Druckgrafiker Peter Lang, der die Betrachter in seine poetischen Landschaften einsaugt, ist aus Holzkirchen, und sein Ausstellungskollege Florian Bachmeier mit seinen eindringlichen Fotografien von Freud und Leid der Menschen in der Ukraine ist ebenfalls im Oberland daheim.

Auch etliche Neuheiten und Überraschungen im Programm

Und das letzte Programmdrittel in der Reihe der 282 Veranstaltungen in 15 Jahren? Das sind die Neuheiten und Überraschungen, meist an Land gezogen von Tini und Gerhard Polt. „Wir lernen die Leute halt irgendwo kennen,“ lacht sie, „und dann leiten wir sie um nach Schliersee!“ Freimütig sagt sie über den Abend mit dem Hühnermaler Peter Gaymann und dem Musikkabarettisten Josef Brustmann: „Keine Ahnung, aber es wird spannend.“ Ähnliches erwartet sie für den Auftritt des italienischen Duos aus Alphorn und Akkordeon sowie für die Schweizer Musik und Poesie von Ruedi Häusermann und freut sich auf den Kinder-Kulturherbst mit hundert Jahre alten Spielen „ohne Plastik und Elektronik“ bei Markus Wasmeier.

Ein Novum wird der Vortrag von Roland Götz über ein Mirakelbuch aus dem 18. Jahrhundert zu Wundern am einstigen Wallfahrtsort Schliersee sein, um auch „dem Wort“ im Kulturherbst Raum zu geben. Das gelangt zudem zur Geltung beim Kulturthema Architektur, wenn das Brixener Atelier Bergmeisterwolf seine Entwürfe für moderne alpine Bauten vorstellt. Höchste Qualität erwartet die Kulturfreunde schließlich noch bei traditioneller Volksmusik, die in Schliersee nicht fehlen darf: Hier werden sich die Preisträger des „Pongauer Hahns 2023“ auf den Gebieten Instrumental, die Geigenmusik Kiesenhofer, und Vokal, der Lindmair Dreigesang, zusammen mit weiteren Gruppen hören lassen.

Dass es so ein rundes und schönes Kulturherbst-Programm wurde, ging nur mit dem Einsatz vieler. Tini Polt, Wegmann und Schrön bedankten sich schon mal gegenseitig für ihr Engagement. Sie vergaßen aber nicht, ebenso auf die vielen Sponsoren zu verweisen wie auf die zahllosen hilfreichen Netzwerker und Ideengeber. Ein Beispiel für Letzteres ist das Gestell für die Installation „Und Endlich“ von Thomas Huber und Wolfgang Aichner: Der Kulturherbst muss nur das Material für den großen Rahmen um die anhaltbare Riesenuhr finanzieren. Das Aufstellen und Einrichten erfolgt als Lehrlingsprojekt der Neuhauser Metallbaufirma Zeindl.

Karten

gibt es ab sofort bei der Gäste-Information Schliersee in der Vitalwelt, 0 80 26/ 606 50, in allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.muenchenticket.de.

Von Gudula Beyse