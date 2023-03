Solar am Balkon: In Schliersee eine Frage des Einzelfalls

So nicht: Selbst wenn Schliersee PV-Anlagen an Balkonbrüstungen zustimmt, müssen diese senkrecht angebracht werden. © MM

Der Gemeinderat Schliersee will Photovoltaik-Anlagen an Balkonen nicht komplett verbieten, bleibt aber skeptisch. Jede Planung muss vorgelegt werden.

Schliersee – Der Gemeinderat Schliersee will Solaranlagen an Balkonbrüstungen nicht grundsätzlich verbieten, schaut sich aber jeden einzelnen Antrag gesondert an. Das hat das Gremium nun beschlossen. Die Regelung ist Bestandteil der überarbeiteten Gestaltungssatzung, die in der Sitzung einstimmig verabschiedet wurde.

Balkonkraftwerke: Aufgeständert schon mal gar nicht

Am Thema Balkonkraftwerke scheiden sich derweil auch in Schliersee weiterhin die Geister. Nur eine knappe Mehrheit von 8:7 fand sich dafür, die Paneele grundsätzlich zuzulassen. Im zweiten Schritt beschloss der Gemeinderat ein paar Vorgaben: Aufgeständerte Anlagen soll es nicht geben, zudem sollen sie in die Holzbrüstung eingepasst sein, und überhaupt soll sich der Bauausschuss das Modell vor einer Zustimmung erst einmal ansehen (Bemusterung). Womöglich hängt es dann an der Besetzung des Ausschusses zum jeweiligen Sitzungstermin selbst, ob eine Anlage Zustimmung findet oder nicht.

„Grausamer Elektro-Look“

Philipp Krogoll (Die Schlierseer) zum Beispiel machte deutlich, dass er einem „Elektro-Look“ mit schwarzen, spiegelnden Platten mindestens kritisch gegenüber steht. „Das schaut einfach grausam aus.“ Krogoll war es auch, der im Zuge der bisherigen Diskussion darauf verwies, dass sich ansehnlichere Solaranlagen möglicherweise schon bald durchsetzen werden. Solche gibt es bereits – etwa in ziegelrot für Denkmäler – sie sind aber noch sehr teuer. Und Vater Gerhard Krogoll hatte noch in seiner aktiven Zeit als Gemeinderat darauf hingewiesen, dass auch transparente Module auf dem Markt sind – interessant auch im Zusammenhang mit der Beleuchtung von Dachgeschossen. In dem Thema ist einige Bewegung.

Potenzial auf den Dächern noch lange nicht ausgeschöpft

Relativ einig war sich der Gemeinderat – bei sechs abwesenden Mitgliedern (viermal CSU, Grüne, Die Schlierseer) –, dass das Potenzial auf den Dächern besser ausgeschöpft werden muss. Das kann die Gemeinde aber nicht anordnen. Gerhard Waas (Grüne) wies aber darauf hin, dass diese Anlagen deutlich teurer – natürlich auch ertragreicher – sind. Aber: „Auch Schliersee hat das Ziel der Klimaneutralität bis 2035. Wenn wir keinen weiteren Plan haben, sollten wir jede Möglichkeit nutzen, das zu erreichen.“ Auch Horst Teckhaus (PWG) wollte in Zeiten, da sogar zum Abschalten der Standby-Modi bei Elektrogeräten aufgerufen wird, Balkonkraftwerke nicht gänzlich zu verbieten.

Fassaden-PV auf dem Entwurf gestrichen - Bauausschuss soll entscheiden

Klar dagegen positionierte sich Jürgen Höltschl (CSU), der befürchtete, dass man bei einer Fahrt durch Schliersee nur noch Glaswände passiere. „Wir sind ein traditioneller Ort.“ Apropos Glaswände: Das Thema Fassaden-Photovoltaik hat der Gemeinderat erstmal aus der Gestaltungssatzung gestrichen. Eigentlich sollte dies für den Ortsteil Spitzingsee ermöglicht werden, und zwar im Hinblick auf Berghütten, deren Dächer wegen der langen Winter kaum für Solaranlagen taugen. Letztlich folgte der Gemeinderat aber einstimmig dem Vorschlag von Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU), den etwas eigenartigen Passus – er sah Fassaden-PV nur über 950 Meter Höhe vor – einfach zu streichen und „den Einzelfall spezifisch zu prüfen“.

Gestaltungssatzung: Leichtes Zugeständnis bei Quer-/Zwerchgiebeln

Ebenfalls einstimmig ging eine letzte Änderung an der Gestaltungssatzung durch. Wolfgang Mundel (CSU) hatte das Thema Quer-/Zwerchgiebel aufs Tableau gebracht. Der Argumentation des beratenden Architekten Heinz Blees, wonach vor allem das Verhältnis von Giebelbreite zur Gebäudelänge entscheidend und bei einem Drittel wohlproportioniert sei, folgte der Gemeinderat. Ansonsten folgte das Gremium den Beschlüssen des vorberatenden Bauausschusses (wir berichteten).